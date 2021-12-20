Известно, что один человек погиб на месте. Трагедия произошла 20 декабря, когда американские автомобили ждали сопровождения.

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На трассе в Германии грузовик протаранил военные машины

На трассе в Верхнем Пфальце грузовик врезался в несколько военных машин. Водитель грузовика погиб в водительской кабине,

– сообщило издание.

Предварительно известно, что американский военный конвой с тремя автомобилями стоял на резервной полосе между развязками, когда его протаранили.

Представитель учебного центра командования подготовки Седьмой армии США в Графенвере рассказал, что три машины США ехали из Гоэнфельса по автобану в Графенвер.

Они остановились на обочине потому, что отделились от транспортных средств сопровождения. Там произошла авария.

Все три американские машины получили существенные повреждения. Нам повезло: среди раненых нет американского персонала. Восемь военнослужащих направлены в госпиталь для профилактических медицинских осмотров,

– рассказал пресс-секретарь.

Известно, что военные надышались дымом. Полиция предположила, что это был несчастный случай, а не намеренный наезд. По их данным, в автомобилях армии США сгорело 2500 литров авиатоплива.

Более того, правоохранители объяснили – стоянка на обочине без неисправности авто не разрешена, а ожидание не уважительная причина.

В аварии столкнулся грузик и 3 военных авто США / Фото Vifogra

"Согласно каталогу штрафов, каждого, кто остановится на резервной полосе и приведет к аварии, ожидает штраф в размере 195 евро и один балл в водительских правах", – рассказали немецкие правоохранители.

Пожар потушили специальной пеной. По состоянию на 16:21 20 декабря трасса была полностью заблокирована в обоих направлениях.

Коротко о последних трагических авариях

19 декабря в Польше произошло две аварии, в которых разбились 50-летний и 43-летний мужчины. В частности, на автомагистрали А2 в Лодзинском воеводстве и в городе Морынь Западнопоморского воеводства.

18 декабря в городе Бахмач, что на Черниговщине, депутат горсовета вызвал смертельное ДТП – насмерть сбил велосипедиста. 20 декабря ему сообщили о подозрении. Подозревают, что он ехал пьяный и нарушил правила безопасности дорожного движения.

7 декабря произошла смертельная авария возле села Брусилов. Там водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Погибли 13 человек.

Пытался сбежать: на Черниговщине депутат местного совета совершил смертельное ДТП – смотрите видео