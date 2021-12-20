Відомо, що одна людина загинула на місці. Трагедія трапилась 20 грудня, коли американські автомобілі чекали на супровід.

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На трасі в Німеччині вантажівка протаранила військові машини

На трасі у Верхньому Пфальці вантажівка врізалася в кілька військових машин. Водій вантажівки загинув у водійській кабіні,

– повідомило видання.

Попередньо відомо, що американський військовий конвой із трьома автомобілями стояв на резервній смузі між розв'язками, коли його протаранили.

Речник навчального центру командування підготовки Сьомої армії США у Графенвері розповів, що три машини США їхали з Гоенфельса по автобану до Ґрафенвера.

Вони зупинились та узбіччі тому, що відокремились від транспортних засобів супроводу. Саме там трапилась аварія.

Усі три американські машини зазнали суттєвих пошкоджень. Нам пощастило: серед поранених немає американського персоналу. Восьмеро військовослужбовців направлені до госпіталю для профілактичних медичних оглядів,

– розповів речник.

Відомо, що військові надихались диму. Поліція припустила, що це був нещасний випадок, а не навмисний наїзд. За їхніми даними, у автомобілях армії США згоріло 2500 літрів авіапалива.

Ба більше, правоохоронці пояснили – стоянка на узбіччі без несправності авто не дозволена, а очікування не поважна причина.

У аварії зіткнулась вантажіка та 3 військові авто США / Фото Vifogra

"Згідно з каталогом штрафів, кожного, хто зупиниться на резервній смузі і спричинить аварію, очікує штраф у розмірі 195 євро і один бал у водійських правах", – розповіли німецькі правоохоронці.

Пожежу загасили спеціальною піною. Станом на 16:21 20 грудня траса була повністю заблокована в обох напрямках.

Коротко про останні трагічні аварії

19 грудня у Польщі трапилось дві аварії, в яких розбились 50-річний та 43-річний чоловіки. Зокрема на автомагістралі А2 в Лодзькому воєводстві та у місті Моринь Західнопоморського воєводства.

18 грудня в місті Бахмач, що на Чернігівщині, депутат міськради спричинив смертельну ДТП – на смерть збив велосипедиста. 20 грудня йому повідомили про підозру. Підозрюють, що він їхав п'яний та порушив правила безпеки дорожнього руху.

7 грудня сталась смертельна аварія сталась біля села Брусилів. Там водій фури виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою. Загинули 13 осіб.

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