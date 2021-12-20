Трагедія сталась ввечері 18 грудня у місті Бахмач. За кермом машини, яка збила велосипедиста, був депутат міської ради.

До теми На Чернігівщині депутат міськради скоїв смертельну ДТП та намагався втекти

Для відбору зразків знадобилась ухвала суду

За інформацією ЗМІ, підозрюваний – 54-річний Віктор Міщук, який є депутатом від фракції "Рідний дім". За попередніми даними, він відмовився проходити освідування на стан сп'яніння.

Для того, аби відібрати зразки, знадобилась ухвала суду. Журналісти пишуть, що після зіткнення з велосипедистом водій намагався втекти з місця аварії. Проте це йому не вдалось: він не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Зверніть увагу! Постраждалого велосипедиста екстрено госпіталізували, проте дорогою до медзакладу він помер.

Коротко про інші моторошні ДТП на Чернігівщині:

Смертельна аварія сталася 7 грудня біля села Брусилів. Водій фури виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою.

Жертвами автотрощі стали 13 осіб.

4 грудня у Ніжині сміттєвоз на смерть збив 6-річну дівчинку.

У Чернігові зранку 2 грудня загорівся мікроавтобус. Це сталось після його зіткнення з тролейбусом.

Дивіться про причини жахливої аварії на Чернігівщині – за участю маршрутки та фури: