Усе сталося через зіткнення автівки з тролейбусом. Причому на момент аварії в обох транспортних засобах були люди.
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Надзвичайний інцидент у Чернігові з маршруткою: подробиці
До оперативно-координаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області 2 грудня о 08:43 надійшло повідомлення про інцидент на проспекті Перемоги.
- Там загорівся мікроавтобус "Рута 20".
- Усе сталося після зіткнення з тролейбусом.
Рятувальники оперативно прибули на місце і вже до 09:24 остаточно ліквідували пожежу. А проте автобус таки добряче обгорів – вогонь знищив обладнання моторного відсіку, облицювання кабіни та салону, елементи кузова.
Цього ж дня в Україні трапилися й такі НС:
- На Донеччині прогримів вибух у багатоповерхівці.
- У Харкові виявили 20 кілограмів пороху та гранату.
- У Києві упродовж ночі згоріли чотири машини.