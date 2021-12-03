Усе сталося через зіткнення автівки з тролейбусом. Причому на момент аварії в обох транспортних засобах були люди.

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Надзвичайний інцидент у Чернігові з маршруткою: подробиці

До оперативно-координаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області 2 грудня о 08:43 надійшло повідомлення про інцидент на проспекті Перемоги.

Там загорівся мікроавтобус "Рута 20".

Усе сталося після зіткнення з тролейбусом.

Рятувальники оперативно прибули на місце і вже до 09:24 остаточно ліквідували пожежу. А проте автобус таки добряче обгорів – вогонь знищив обладнання моторного відсіку, облицювання кабіни та салону, елементи кузова.

Важливо. На момент аварії в обох транспортних засобах були пасажири. На щастя, усі вони змоги самостійно покинути і маршрутку, і тролейбус, тож ніхто не постраждав.

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