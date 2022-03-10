Bayraktar в действии: видео ювелирной работы украинских военных по вражеской технике

Украинские военные продолжают уничтожать российские "Буки" с помощью Bayraktar. И да, на это можно смотреть вечно!

На новом видео видно, как наши военные ювелирно управляют беспилотником Bayraktar. В итоге – тот наносит сокрушительный удар по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) оккупантов, стирая его с лица земли.

Здесь больше Быстрые, неуловимые и смертоносные: что такое Байрактары и чем они пугают врага

По словам украинских военных, на установке было не четыре, а две ракеты. Вероятно потому, что раньше в этом районе рашисты сбили три наших вертолета. Bayraktar уже отомстил им за это.

В конце видео слышны радостные возгласы наших защитников. Порадуйтесь и вы!

Украинские военные уничтожают российские ЗРК с помощью Bayraktar: видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме – Техника оккупантов активно "переходит" на украинскую сторону: смотрите видео