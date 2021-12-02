Об этом рассказал в интервью командующий ООС Александр Павлюк. Военный заверил, что Украина придерживается всех договоренностей.

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Оккупанты пытаются противодействовать Bayraktar

Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они (оккупанты – 24 канал) пытаются противодействовать Bayraktar, но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи,

– подчеркнул Павлюк.

Польза от турецких беспилотников для украинских защитников – очень большая. Украина четко изучила все объекты противника, его позиции, склады и скопления техники.

"Прекрасная машина, которая дает нам возможность полностью наблюдать за деятельностью противника", – добавил Павлюк.

Оккупанты усилили систему ПВО

На появление Bayraktar оккупанты уже отреагировали – усилили системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

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Что известно об использовании беспилотников Bayraktar на Донбассе: