Об этом рассказал в интервью командующий ООС Александр Павлюк. Военный заверил, что Украина придерживается всех договоренностей.
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Оккупанты пытаются противодействовать Bayraktar
Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они (оккупанты – 24 канал) пытаются противодействовать Bayraktar, но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи,
– подчеркнул Павлюк.
Польза от турецких беспилотников для украинских защитников – очень большая. Украина четко изучила все объекты противника, его позиции, склады и скопления техники.
"Прекрасная машина, которая дает нам возможность полностью наблюдать за деятельностью противника", – добавил Павлюк.
Оккупанты усилили систему ПВО
На появление Bayraktar оккупанты уже отреагировали – усилили системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
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Что известно об использовании беспилотников Bayraktar на Донбассе:
- В октябре турецкие беспилотники впервые использовали вооруженные силы Украины.
- Реакция Москвы была бурной. В Кремле отметили, что Украина, мол, пытается втянуть Россию в войну.
- В украинском Генштабе подчеркнули, что Украина будет использовать Bayraktar тогда, когда будет угроза жизни и здоровью украинских военных.
- Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что ударные беспилотные комплексы уже доказали свою эффективность в зоне ООС.