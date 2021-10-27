Bayraktar – ответ России: чем грозятся в Кремле и что говорят эксперты

В ответ на обстрел поселка Гранитное, в результате чего были разрушены жилые дома, ВСУ впервые подняли в небо турецкий ударный беспилотник Bayraktar и уничтожили пушку боевиков. Эксперты говорят, что обстрелы в ОРДЛО происходят ежедневно, и Украина показала, что российские боевики безнаказанными не будут.

Российские наемники обстреляли украинские позиции и жилые дома

26 октября вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников, используя запрещенное вооружение Минскими договоренностями. Так, обстрелы произошли возле села Новозвановка, недалеко от поселка Троицкое, в сторону села Крымское и села Майское, возле Зайцево, Луганского и вблизи Павлополя.

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В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один получил осколочное ранение. Под артиллерийские обстрелы российских наемников попало село Гранитное. Как следствие – повреждены шесть жилых домов, электросети и техника гражданских людей.

Ситуация становится еще хуже. Российско-оккупационные войска продолжают уничтожать дома в Гранитном,

– написал в Facebook глава Мирненской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

В Украине впервые применили Bayraktar

В ответ украинские военные в небо подняли турецкий ударный беспилотник Bayraktar. Он не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. Приказ применить Bayraktar TB2 SIHA впервые на Донбассе дал начальник Генштаба Украины Валерий Залужный.

Военный аналитик, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, первые беспилотники Bayraktar прибыли в Украину в 2019 году по подписанному с Турцией контракту в 2018 году.

В 2020 году мы подписали еще дополнительный контракт для ВМС ЗУ Украины. И в этом году, соответственно, начали получать для Военно-морских сил. Мы были одними из первых, кто начал покупать эти БПЛА (Беспилотный летательный аппарат), когда они не были еще распиаренные на весь мир, то есть до событий Второй Карабахской войны. Николай Белесков Военный аналитик, научный сотрудник Национального института стратегических исследований

Хотя, говорит аналитик, с другой стороны Украина покупала Bayraktar из-за того, что доступ к другим технологиям фактически был ограничен.

То есть, совпало так, что туркам нужен был рынок, а нам эти технологии, которые скорее всего мы бы не получили, если бы пытались обратиться к другим нашим партнерам. Ну и они бы дороже нам стоили,

– добавил аналитик.

Сейчас в арсенале Вооруженных сил есть два комплекса – 12 летательных аппаратов оперативно-тактических беспилотных летальных аппаратов турецкого производства "Bayraktar TB2". Об этом в интервью Report в сентябре 2021 года отметил Валерий Залужный.

По его словам, Украина закупит еще четыре комплекса ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 в течение 2021-2022 годов. Каждый комплекс включает шесть беспилотников – то есть, всего 24 аппарата.

Пощечина России

На применение Bayraktar уже отреагировали в Москве. Так, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине турецких ударных дронов Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

Применение беспилотника прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Кремль проверяет эту информацию, в том числе в контакте с так называемыми "представителями Донбасса". Российский чиновник добавил, что эта "история должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО".

Военный эксперт Михаил Жирохов говорит, что подобные заявления от российских ТОП-чиновников звучат постоянно и в любом случае, который есть на Донбассе. По его мнению, использование турецкого Bayraktar – политическое решение, которое принималось на уровне президента Украины. Он добавил, что обстрелы на востоке Украины, к сожалению, происходят ежедневно.

Нагнетание ситуации продолжается уже последние два месяца полностью. И обстрел гражданского населенного пункта – это, к сожалению, в последнее время нормальная практика,

– говорит военный эксперт.

"У нас есть возможности дать ответ"

Николай Белесков отмечает, что понятно, что им (ред. – России) не нравится, когда применяется такой тип вооружения, который позволяет Украине действовать довольно точечно. Аналитик отмечает, что Украина действовала в ответ на российское обострение, на то, что пророссийские силы нарушали соответствующие договоренности.

Она действовала очень осторожно, скажем так, ведь был применен боеприпас ограниченной мощности. Это больше было предупреждение, условно говоря – если вы не будете придерживаться соответствующих договоренностей, будет артиллерия там, где ее не должно быть и она будет применяться, то мы имеем возможности дать ответ,

– говорит эксперт.

По мнению Белескова, с украинской стороны было сделано все, чтобы потом не сказали, что это какие-то там непропорциональные, чрезмерные действия. Украина, в свою очередь, говорит эксперт, впервые показала, что у нее есть средства, которые позволяют фактически положить конец российским провокациям.



Военный аналитик, научный сотрудник Национального института стратегических исследований / Фото – фейсбук эксперта

Однако Украине стоит готовиться, что в следующий раз, когда россияне будут готовить те или иные провокации и обстрелы, то они будут делать это более тщательно, добавил он. То есть, наряду с артиллерией российские наемники могут подтянуть системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронное противодействие (РЭП).

У нас говорят, что во время применения Bayraktar – не было никакого противодействия систем ПВО и РЭП. Поэтому, есть большая вероятность, что их там просто не было. Они же не дежурят там 24 часа в сутки и не покрывают всю территорию. Поэтому, не исключено, что россияне могут делать провокации и готовиться к ним более тщательно,

– добавил военный аналитик.

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Обстрелы жилых домов и улиц поселка Гранитное были зафиксированы и 27 октября. В штабе ООС сообщили, что российские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили неизвестные взрывные устройства. Глава Мирненской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин в комментарии "24 каналу" рассказал, что один обломок попал в детский сад.

Обстрелы были в 9:00 – 9:15 утра. Обстреливали в самом центре поселка жилые дома. Было девять взрывов. Судя по обломкам, это артиллерийские патроны, это ствольная артиллерия. Есть один разрушенный дом, а в других – повреждены окна. Больше страдает техника, даже тракторы и машины у людей во дворах,

– рассказал Веселкин.

"В том, что Россия нарушает перемирие – нет никакой новости"

Профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань говорит, что то, что делает Россия – очевидно, что дестабилизирует ситуацию.

Она постоянно нарушает перемирие. Так что здесь нет какой-то такой новости. А вот то, что мы применили Bayraktar в ответ, я думаю, что это очень правильно. Это свидетельствует о том, что у Украины есть контроружие, которое мы имеем, в том числе с помощью наших международных партнеров и это оружие эффективно. Алексей Гарань Профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"

По словам Гараня, применение Bayraktar, скорее всего, будет сдерживающим фактором для России. Политолог отмечает, что не стоит обращать внимание на то, что говорит российская пропаганда. Он отмечает, что российские наемники постоянно стреляют сами, а потом Москва обвиняет Украину.

Я думаю, что на то, что говорят российские пропагандисты особого внимания не надо обращать. А применение беспилотника – это демонстрация того, что мы можем дать отпор. И это правильно и это хорошо. Ну а что же, они будут безнаказанными все время?

– говорит профессор кафедры политологии.



"Применение беспилотника – это демонстрация того, что мы можем дать отпор" – Алексей Гарань / Фото – Фонд "Демократические Инициативы"

По его словам, обстрелы гражданского сектора – это вопрос к России еще с 2014 года. Это собственно показывает, что это за агрессор и какие его методы, говорит эксперт.

Он не то, что не может придерживаться методов ведения войны и международных правил, а нарушает соглашения о перемирии постоянно. Этих соглашений было множество и все Россия нарушает. Это вот такой российский агрессор, это и есть "русский мир",

– говорит Гарань.

Эксперт отмечает, что это не первый случай, когда российские боевики обстреливают мирные районы. В частности, он вспомнил 2014-2015 года, когда расстреляли мирный автобус в Волновахе, а также обстрелы жилых кварталов в Мариуполе.



