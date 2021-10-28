Bayraktar проводят боевые дежурства в Украине уже полгода и готовы атаковать, – Наєв

Сергей Наев заявил, что ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые есть на вооружении Вооруженных сил, более полгода выходят на боевое дежурство. По словам генерал-лейтенанта, их экипажи готовы наносить удары днем и ночью.

Командующий Объединенных сил ВСУ напомнил, что Украина 26 октября впервые применила эти БПЛА на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

Подробнее Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео

Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальйонно-тактических групп России (возле границ Украины и в Крыму – 24 канал). Проводили разведку и тренировки,

– рассказал Сергей Наєв.

Bayraktar показали эффективность

По его словам, украинские Bayraktar "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике. Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины".

Летали в апреле, а также, когда были (российско-белорусские) учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, ВСУ применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar,

– объяснил генерал-лейтенант.

Командующий Объединенных сил ВСУ также добавил, что в украинской армии есть подготовленный персонал, который готов к боевому применению беспилотников в любое время.

"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи готовы к разведке днем и ночью и боевому применению", – подытожил он.

Что известно о Bayraktar TB2 Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Разработка продолжалась с 2000 до 2009 года. Турция выпустила около ста таких БПЛА.

Применение Bayraktar и реакция России