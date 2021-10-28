Bayraktar проводят боевые дежурства в Украине уже полгода и готовы атаковать, – Наєв
Источник:BBC News Украина
Сергей Наев заявил, что ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые есть на вооружении Вооруженных сил, более полгода выходят на боевое дежурство. По словам генерал-лейтенанта, их экипажи готовы наносить удары днем и ночью.
Командующий Объединенных сил ВСУ напомнил, что Украина 26 октября впервые применила эти БПЛА на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.
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Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальйонно-тактических групп России (возле границ Украины и в Крыму – 24 канал). Проводили разведку и тренировки,
– рассказал Сергей Наєв.
Bayraktar показали эффективность
По его словам, украинские Bayraktar "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике. Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины".
Летали в апреле, а также, когда были (российско-белорусские) учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, ВСУ применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar,
– объяснил генерал-лейтенант.
Командующий Объединенных сил ВСУ также добавил, что в украинской армии есть подготовленный персонал, который готов к боевому применению беспилотников в любое время.
"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи готовы к разведке днем и ночью и боевому применению", – подытожил он.
Что известно о Bayraktar TB2
Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке.
Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Разработка продолжалась с 2000 до 2009 года. Турция выпустила около ста таких БПЛА.
Применение Bayraktar и реакция России
- По приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного 6 октября 2021 года в районе ООС впервые применили приобретенный у Турции Bayraktar.
- Это сделали для того, чтобы уничтожить пушку боевиков, из которой обстреливали мирные населенные пункты – ведь на дипломатические обращения с требованием прекратить огонь те не реагировали.
- Применение Bayraktar заставило буквально закипеть Россию и пророссийских боевиков на оккупированной части Донбасса.