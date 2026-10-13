Силы обороны нанесли удар по базе ракетных комплексов "Искандер-М", вражеской РЛС и ряду складов

Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию точных ударов по важным военным объектам российской армии на территории России и на оккупированных землях. В результате успешных атак были поражены ремонтная база ракетных комплексов, радиолокационная станция, склады боеприпасов и топлива, а также места базирования оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о новых попаданиях?

Серия успешных атак состоялась 12 октября и в ночь на 13 октября 2026 года. В районе Кондринки Курской области России украинские подразделения поразили ремонтную базу самоходных пусковых установок и транспортно-зарядных машин оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, в Брянской области возле населенного пункта Шкрябино удалось поразить вражескую радиолокационную станцию. Существенные потери понесла и логистическая система оккупационных войск на временно захваченных территориях Луганской области.

В частности, вблизи Довжанска защитники уничтожили склад горюче-смазочных материалов, а в районе Рубежного подвергся огневому поражению склад боеприпасов российских подразделений.

Параллельно украинские воины нанесли точные удары по районам сосредоточения личного состава противника. Под обстрел попали скопления российских военных в населенных пунктах Селидово, Раздольное, Суженка и Мирноград Донецкой области.

Также подразделения Сил обороны ликвидировали позиции врага в районе Набережного Запорожской области и вблизи Куземовки в Луганской области.

Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается. Продолжение следует,

– отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные систематически уничтожают инфраструктуру противника. Несколько дней назад Силы обороны поразили станцию радиоэлектронной борьбы в Брянской области, учебный центр в Хорлах в Херсонской области, а также зенитный комплекс "Панцирь-С1" в Краснодарском крае.