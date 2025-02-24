Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал греческой газеты "Демократия". Эту базу правительство Греции предоставило США еще при администрации Джо Байдена.

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Почему Трамп хочет прикрыть военную базу в Александруполисе

Журналисты отметили, что правительство США приказало срочно проверить необходимость продолжения работы базы страны в Александруполисе.

В частности, американская сторона считает, что прямые переговоры о мире в Украине между Москвой и Вашингтоном были "положительными и продуктивными", поэтому эта база уже якобы будет ненужна для отправки военной помощи для Киева.

В издании подчеркивают, что такое решение американского правительства очень удовлетворяет Россию, которая также была против наличия этой базы в Александруполисе.

Также это решение может порадовать и турецкого президента Реджепа Эрдогана, который постоянно выражал свое недовольство работой базы в Александруполисе, призывая к ее немедленному закрытию.

База в Александруполисе в значительной степени нейтрализовала монополию Турции на пролив Босфор, которая строго контролирует вход и выход кораблей в Черное море и из него. Закрытие этой базы восстановит абсолютный контроль Анкары на движение военных и коммерческих судов в и из Черного, Эгейского и Мраморного морей, факт, против которого Киев и Москва, кажется, не возражают,

– говорится в материале.

В то же время журналисты отмечают, что закрытие этой базы порождает проблему безопасной транспортировки на украинскую территорию американских сил, которые будут гарантировать безопасность и миротворческий контроль между Украиной и Россией, после завершения войны.

Базу в Александруполисе приветствовало греческое правительство не только потому, что она составляла практический вклад в войну в Украине, но и потому, что эта база стала фактически признанием и доверием Вашингтона к Греции как близкого партнера США и сильного союзника в НАТО.

Кроме того, наличие американской базы в Александруполисе создало для Афин "живой щит" против любых возможных планов Турции против Греции.