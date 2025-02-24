Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал грецької газети "Демократія". Цю базу уряд Греції надав США ще за адміністрації Джо Байдена.

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Чому Трамп хоче прикрити військову базу в Александруполісі

Журналісти зазначили, що уряд США наказав терміново перевірити необхідність продовження роботи бази країни в Александруполісі.

Зокрема, американська сторона вважає, що прямі переговори про мир в Україні між Москвою та Вашингтоном були "позитивними та продуктивними", тому ця база вже буцімто буде непотрібна для надсилання військової допомоги для Києва.

У виданні підкреслюють, що таке рішення американського уряду дуже задовольняє Росію, яка також була проти наявності цієї бази в Александруполісі.

Також це рішення може порадувати й турецького президента Реджепа Ердогана, який постійно висловлював своє невдоволення роботою бази в Александруполісі, закликаючи до її негайного закриття.

База в Александруполісі значною мірою нейтралізувала монополію Туреччини на протоку Босфор, яка суворо контролює вхід і вихід кораблів до Чорного моря та з нього. Закриття цієї бази відновить абсолютний контроль Анкари на рух військових і комерційних суден до та з Чорного, Егейського і Мармурового морів, факт, проти якого Київ і Москва, здається, не заперечують,

– мовиться у матеріалі.

Водночас журналісти наголошують, що закриття цієї бази породжує проблему безпечного транспортування на українську територію американських сил, які гарантуватимуть безпеку та миротворчий контроль між Україною та Росією, після завершення війни.

Базу в Александруполісі вітав грецький уряд не лише тому, що вона становила практичний внесок у війну в Україні, але й тому, що ця база стала фактично визнанням і довірою Вашингтона до Греції як близького партнера США і сильного союзника в НАТО.

Крім того, наявність американської бази в Александруполісі створила для Афін "живий щит" проти будь-яких можливих планів Туреччини проти Греції.