Нещодавно спікер Палати представників Майкл Джонсон, один із противників виділення допомоги Україні і союзник Трампа, заявив, що у Вашингтоні "немає апетиту" на новий законопроєкт щодо масштабної військової допомоги Україні, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також Шольц на таке не пішов би: наскільки рішучим може бути Мерц у підтримці України

Що відомо

Так, військовий аналітик Майкл Кларк зауважив, що наразі зброя зі США ще надходить до України, але скоро ці поставки припиняться. Європа має теж американську зброю, однак у невеликій кількості.

Щоб продовжувати постачання Україні, європейцям доведеться передати зброю з власних запасів, які вони б хотіли зберегти для своєї оборони.

За словами експерта, проблема виникла тому, що європейська промисловість просто не приготувалася до подібної ситуації, а тому зараз готується зіткнутися з кризою зброї.

Європа вирішує це питання, але це процес, який "йде надто повільно", сказав Кларк. Він заявив, що буде дефіцит українських запасів зброї до квітня або травня, або, можливо, червня.

До слова, адміністрація Трампа вимагає в обмін на військову допомогу укладання невигідної для України угоди про корисні копалини.