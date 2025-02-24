Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник, старший аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок, зауваживши, що все ж новий канцлер планує обговорювати важливі рішення з іншими союзниками з Європи. Тим часом його партії варто остерігатись свого важливого суперника.

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Рішучість Мерца щодо підтримки України

Політолог-міжнародник наголосив, що програма партії ХДС/ХСС, лідером якої є Мерц, передбачає продовження різноманітної підтримки України – фінансової, гуманітарної та оборонної. Християнські демократи доволі чітко задекларували, що допомогу потрібно надавати ефективніше та швидше.

В риториці Мерца видно, що він, як канцлер, буде готовий до передачі Україні крилатих ракет TAURUS. Проте, на його думку, це рішення потрібно координувати з європейськими партнерами. В цьому контексті він згадав Францію та Велику Британію, які вже передали нам Storm Shadow / SCALP,

– наголосив він.

Зазначимо, що Шольц розкритикував Мерца за зміну позиції щодо постачання ракет Taurus Україні та назвав його політику "небезпечним зигзагоподібним курсом".

Тим часом на виборах в Німеччині друге місце посіла партія Альтернатива для Німеччини, відома своєю антиміграційною та проросійською позицією. Савінок зазначив, що через це є привід для занепокоєння.

Ця партія стане опозиційною, а її лідерка Аліс Вайдель заявила, що гаслом Альтернативи для Німеччини є фраза "Ми будемо на вас полювати", тобто на інші партії.

До речі, є й позитивний момент – пропутінська партія "Союз Сари Вагенкнехт" не подолала 5% бар'єр, щоб потрапити до Бундестагу. Її лідерка Сара Вагенкнехт раніше закликала скасувати санкції проти Росії та зупинити військову підтримку Україні.