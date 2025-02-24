Він дав інтервʼю в етері ARD і ZDF після перемоги ХДС/ХСС на дострокових виборах до Бундестагу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW та Reuters.

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Мерц про Україну та "незалежність" від США

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який перемагає на виборах у Німеччині, Фрідріх Мерц заявив про недостатню підтримку України з боку Німеччини.

Він зазначив, що, втім, не може поки що говорити про миротворців в Україні.

Я бачу це, так само як і канцлер (Олаф Шольц, – 24 Канал): це питання сьогодні взагалі не постає,

– сказав він.

Першим питанням, яке він планує поставити буде те, чи буде Німеччина підтримувати Україну, щоб та могла себе захистити. Він заявив, що, на його думку, Німеччина робила цього недостатньо, адже інакше, "завтра (24 лютого, – 24 Канал) не було б вже три роки, які триває ця війна".

Мерц також пообіцяв допомогти Європі здобути "реальну незалежність" від США.

Ми перебуваємо під таким величезним тиском з двох сторін, що моїм абсолютним пріоритетом зараз є досягнення єдності в Європі. Створити єдність у Європі можливо,

– сказав він.

Нагадаємо, Мерц оголосив про свою перемогу учора, 23 лютого, Олаф Шольц визнав поразку. За офіційними результатами ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом отримали підтримку 28,5% виборців. Друге місце з 20,8% має ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Соціал-демократична партія, яку очолює чинний німецький канцлер Олаф Шольц, посіла аж третє місце – з результатом 16,4% виборців. Соціал-демократична партія, яку очолює чинний німецький канцлер Олаф Шольц, посіла аж третє місце – з результатом 16,4% виборців.

Партії FDP та BSW не проходять до парламенту. Якби бодай одна з них пройшла, це означало б, що Мерцу потрібно формувати трипартійну коаліцію.