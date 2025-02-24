ХДС/ХСС отримали підтримку 28,5% виборців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федеральну виборчу комісію.

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Друге місце з 20,8% має ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Такий високий результат ця політсила отримала вперше в своїй історії. До прикладу, ще у 2021 році AfD мала вдвічі меншу підтримку виборців.

Соціал-демократична партія, яку очолює чинний німецький канцлер Олаф Шольц, посіла аж третє місце – з результатом 16,4% виборців. Цей результат став для соціал-демократів найгіршим в їхній історії.