Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Фрідріха Мерца у соцмережі Х.

До теми Критик Шольца і майбутній канцлер Німеччини: хто такий Фрідріх Мерц і що казав про Україну

Як описав відносини Росії та США Мерц

Мерц написав, що у нього склалося враження за останні кілька днів, що Росія та Америка знаходять спільну мову – над головами України та, таким чином, також над головами Європи.

Ось чому зараз усі дивляться на Німеччину. Як швидко німці зможуть сформувати уряд після цього складного результату виборів?

– наголосив політик.

Він також зауважив, що саме формування уряду, як для нового канцлера країни, зараз для нього дійсно є пріоритетом.

До слова, за даними екзитполів на виборах до німецького Бундестагу здобув перемогу Фрідріх Мерц з блоком ХДС/ХСС. Його партія, згідно з опитуваннями, отримала 29% голосів, отже, політик має всі шанси стати новим канцлером країни.

Також Мерц робив заяву, де казав, що прагне досягти незалежності від США. Адже, як виявилося, американській владі "відносно байдуже до майбутнього України".