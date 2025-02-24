Труднощі в німецькому парламенті
Попри перемогу Християнсько-демократичного союзу під керівництвом Фрідріха Мерца у виборах, новому уряду буде важко збільшити оборонні витрати та військову підтримку Україні, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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На це впливатиме конституційне обмеження державних запозичень, відоме як "боргове гальмо". Це правило, ухвалене у 2009 році, встановлює ліміт структурного дефіциту на рівні 0,35% ВВП.
Зауважте! Хоча AfD підтримує зростання оборонних витрат, вони проти допомоги Україні, тоді як Die Linke зацікавлена у реформі "боргового гальма", але не підтримує збільшення військових витрат та допомоги Україні.
Експерти попереджають, що без модифікації "боргового гальма" або створення спеціального фонду Німеччині буде важко фінансувати критичні інвестиції в оборону та інфраструктуру.
Враховуючи зростаючу потребу в підвищенні військових витрат та підтримці України, а також потребу зменшення податкового тягаря для працівників та бізнесу, Німеччина може зіткнутися з фінансовими викликами.
Які результати виборів у Німеччині
- Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (CDU/CSU) набрав 28,52% голосів, що забезпечило їм 208 мандатів.
- Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) отримала також 208 мандатів, маючи 20,8% голосів.
- Соціал-демократична партія (SPD) здобула 16,41% голосів і 120 мандатів.
- "Союз 90/Зелені" (Grüne) отримав 11,61% голосів і 85 мандатів.
- Партія "Ліві" (Die Linke) здобула 8,77% голосів і 64 мандати.
- Союз південношлезвігських виборців (SSW) отримав 0,15% голосів, що вистачило на один мандат.
Інші політичні сили також брали участь у виборах:
- Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) та Вільна демократична партія (FDP) набрали відповідно 4,97% та 4,33% голосів, але не отримали жодного мандату.
- "Інші" кандидати зібрали 4,44% голосів.