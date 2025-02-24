Труднощі в німецькому парламенті

Попри перемогу Християнсько-демократичного союзу під керівництвом Фрідріха Мерца у виборах, новому уряду буде важко збільшити оборонні витрати та військову підтримку Україні, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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На це впливатиме конституційне обмеження державних запозичень, відоме як "боргове гальмо". Це правило, ухвалене у 2009 році, встановлює ліміт структурного дефіциту на рівні 0,35% ВВП.

Зауважте! Хоча AfD підтримує зростання оборонних витрат, вони проти допомоги Україні, тоді як Die Linke зацікавлена у реформі "боргового гальма", але не підтримує збільшення військових витрат та допомоги Україні.

Експерти попереджають, що без модифікації "боргового гальма" або створення спеціального фонду Німеччині буде важко фінансувати критичні інвестиції в оборону та інфраструктуру.

Враховуючи зростаючу потребу в підвищенні військових витрат та підтримці України, а також потребу зменшення податкового тягаря для працівників та бізнесу, Німеччина може зіткнутися з фінансовими викликами.

Які результати виборів у Німеччині

Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (CDU/CSU) набрав 28,52% голосів, що забезпечило їм 208 мандатів.

Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) отримала також 208 мандатів, маючи 20,8% голосів.

Соціал-демократична партія (SPD) здобула 16,41% голосів і 120 мандатів.

"Союз 90/Зелені" (Grüne) отримав 11,61% голосів і 85 мандатів.

Партія "Ліві" (Die Linke) здобула 8,77% голосів і 64 мандати.

Союз південношлезвігських виборців (SSW) отримав 0,15% голосів, що вистачило на один мандат.

Інші політичні сили також брали участь у виборах: