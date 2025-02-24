Трудности в немецком парламенте

Несмотря на победу Христианско-демократического союза под руководством Фридриха Мерца в выборах, новому правительству будет трудно увеличить оборонные расходы и военную поддержку Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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На это будет влиять конституционное ограничение государственных заимствований, известное как "долговой тормоз". Это правило, принято в 2009 году, устанавливает лимит структурного дефицита на уровне 0,35% ВВП.

Заметьте! Хотя AfD поддерживает рост оборонных расходов, они против помощи Украине, тогда как Die Linke заинтересована в реформе "долгового тормоза", но не поддерживает увеличение военных расходов и помощи Украине.

Эксперты предупреждают, что без модификации "долгового тормоза" или создания специального фонда Германии будет трудно финансировать критические инвестиции в оборону и инфраструктуру.

Учитывая растущую потребность в повышении военных расходов и поддержке Украины, а также потребность уменьшения налогового бремени для работников и бизнеса, Германия может столкнуться с финансовыми вызовами.

Какие результаты выборов в Германии

Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (CDU/CSU) набрал 28,52% голосов, что обеспечило им 208 мандатов.

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) получила также 208 мандатов, имея 20,8% голосов.

Социал-демократическая партия (SPD) получила 16,41% голосов и 120 мандатов.

"Союз 90/Зеленые" (Grüne) получил 11,61% голосов и 85 мандатов.

Партия "Левые" (Die Linke) получила 8,77% голосов и 64 мандата.

Союз южношлезвигских избирателей (SSW) получил 0,15% голосов, что хватило на один мандат.

Другие политические силы также участвовали в выборах: