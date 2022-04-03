На базе НАТО в Румынии собрали рекордное количество войск, - СМИ

База НАТО на берегу Черного моря была перевалочным пунктом для переброски войск НАТО в Афганистан. Но циничная агрессия России вынудила альянс увеличить Румынский контингент до 3 тысяч военнослужащих.

На базе НАТО сконцентрированы сотни автомобилей и другая военная техника.

Внимание Если украинцы выберут движение в НАТО на референдуме, будут еще одни переговоры с Россией, – Арахамия

Новоприбывшие войска входят в состав четырех боевых групп, которые НАТО недавно развернуло в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Собрано 40 тысяч военных

В общей сложности на восточных границах Североатлантического альянса собрано 40 тысяч военных, значительные воздушные и морские силы.

Известно, что военное вторжение России способствовало активизации в рядах стран НАТО. В частности, военные самолеты из 7 государств-членов Альянса прибыли в Нидерланды на учебу.

Германия, в частности, изменила подход к безопасности и армии – правительство значительно увеличило расходы на оборону и безопасность.

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