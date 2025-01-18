Курс по базовой общей военной подготовке является обязательным для всех студентов. На этом подчеркнул заместитель министра обороны Сергей Мельник, передает 24 Канал.

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Появится дополнительное основание для отчисления студентов

БЗВП будет состоять из двух частей: теоретического курса, который будет внедряться на первых курсах университетов, и практического обучения. Практическая часть будет обязательной для мужчин и будет проходить в учебных центрах. Женщины смогут присоединиться к практической подготовке добровольно, если они станут на воинский учет в территориальных центрах комплектования.

Также Мельник отметил, что студентов могут отчислить за то, что они не сдали экзамен по БЗВП.

Если студенты по определенным принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", или если они отказываются принять военную присягу – они не смогут в будущем продолжать обучение в вузе,

– отметил чиновник.

Кроме того, Мельник пояснил что граждане, которые не будут иметь базовой военной подготовки, не смогут трудоустроиться на госслужбу, в органы местного самоуправления или прокуратуры.