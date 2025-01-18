Курс із базової загальної військової підготовки є обов'язковим для всіх студентів. На цьому наголосив заступник міністра оборони Сергій Мельник, передає 24 Канал.

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З'явиться додаткова підстава для відрахування студентів

БЗВП складатиметься з двох частин: теоретичного курсу, який впроваджуватиметься на перших курсах університетів, і практичного навчання. Практична частина буде обов’язковою для чоловіків і проходитиме в навчальних центрах. Жінки зможуть долучитися до практичної підготовки добровільно, якщо вони стануть на військовий облік у територіальних центрах комплектування.

Також Мельник зауважив, що студентів можуть відрахувати за те, що вони не склали іспит з БЗВП.

Якщо студенти за певними принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на "незвдовільно", або якщо вони відмовляються прийняти військову присягу – вони не зможуть в майбутньому продовжувати навчання у ВНЗ,

– зазначив посадовець.

Крім того, Мельник пояснив що громадяни, які не матимуть базової військової підготовки, не зможуть працевлаштуватися на держслужбу, до органів місцевого самоврядування або прокуратури.