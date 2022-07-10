Рада проголосовала за создание базы ДНК в Украине: кого обязательно внесут в реестр
Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. Таким образом, в Украине будет создана база ДНК.
О том, что закон "О государственной регистрации геномной информации человека" принят, сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко. "За" проголосовали 256 народных депутатов Украины.
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Для чего нужна база ДНК:
- чтобы идентифицировать людей, совершивших уголовные преступления;
- разыскивать пропавших без вести людей;
- идентификации непознанных трупов людей, их останков и частей тела;
- идентификации человека, который по состоянию своего здоровья или возрасту не способен сообщить сведения о себе.
Также сейчас, во время войны, это необходимо для того, чтобы установить российских военных преступников.Обратите внимание! В реестр могут вносить биологические образцы призываемых на военную службу, чтобы при необходимости обеспечить их дальнейшую идентификацию. Однако механизм регистрации ДНК военных еще не разрабатывается.
Кого обязательно будут вносить в реестр
Данные определенных категорий граждан будут вноситься в базу обязательно (речь идет о преступниках и родственниках пропавших без вести).
Зарегистрироваться можно и добровольно. А вот доступ будет ограничен: его будет иметь только круг правоохранительных органов и разведка в установленном порядке.
Единая база ДНК функционирует в США, Великобритании, Польше, Германии, Италии, Испании, Франции.
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