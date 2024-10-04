Базу ГСМ российских оккупантов в Воронежской области поразили Силы обороны Украины

Ночью 4 октября сообщали о пожаре на базе хранения горюче-смазочных материалов в Воронежской области. Стало известно, что поразили ее силы обороны Украины.

Речь идет о базе ГСМ "Аннанефтепродукт", расположенной возле населенного пункта Анна. Атаку на нее подтвердили в Генштабе.

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Поврежден по меньшей мере один резервуар

В Генштабе рассказали, что вблизи базы ГСМ "Аннанефтепродукт" фиксировалась работа российского ПВО, впрочем, успешной она, похоже, не была.

Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание,

– говорят в ВСУ.

Генштаб сообщил, что ночная атака по "Анненефтепродукту" была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Результаты поражения уточняются. Продолжение следует", – подытожили там.