В актуальном отчете аналитики Института изучения войны напомнили, что наступление оккупанты начали осенью 2023 года. Постепенно российской армии удавалось достигать тактических успехов на отдельных участках фронта, но оперативно значимых успехов, вероятно, России в дальнейшем не удастся получить.

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Украинские войска ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не позволяя российским военным достичь быстрых успехов на поле боя.

"Российские войска недавно достигли заметных тактических успехов, но не продемонстрировали способности захватить оперативно важные объекты", – говорится в обзоре.

По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар на западе Донецкой области, и, вероятно, это предоставит российским войскам лучшую тактическую позицию для продолжения оперативных усилий, направленных на продвижение к трассе Н-15 (Донецк – Запорожье) и ликвидацию широкого украинского выступления на западе Донецкой области.

Захват Угледара

Аналитики считают, что захват Угледара сам по себе радикально не изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области.

"Российские наступательные операции, преследующие оперативно важные цели, такие как захват Часов Яра или вытеснение украинских войск с левого берега реки Оскол – или зашли в тупик, или достижение успеха идет крайне медленно и долго", – говорится в отчете.

Аналитики отметили, что оккупанты продолжают ставить в приоритет наступление на Покровск. При этом отметили, что оперативное значение захвата города, вероятно, частично будет зависеть от способности российских военных использовать его в более широком оперативном маневре в Донецкой области.