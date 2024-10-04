В актуальному звіті аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що наступ окупанти розпочали восени 2023 року. Поступово російській армії вдавалося досягати тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущих успіхів, імовірно, Росії і надалі не вдасться отримати.

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Українські війська ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти швидких успіхів на полі бою.

"Російські війська нещодавно досягли помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності захопити оперативно важливі об'єкти", – ідеться в огляді.

Станом на 1 жовтня російські війська захопили Вугледар на заході Донецької області, і, ймовірно, це надасть російським військам кращу тактичну позицію для продовження оперативних зусиль, спрямованих на просування до траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) і ліквідацію широкого українського виступу на заході Донецької області.

Захоплення Вугледара

Аналітики вважають, що захоплення Вугледара саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області.

"Російські наступальні операції, що переслідують оперативно важливі цілі, як-от захоплення Часів Яру або витіснення українських військ із лівого берега річки Оскіл, або зайшли в глухий кут, або досягнення успіху іде вкрай повільно і довго", – ідеться у звіті.

Аналітики наголосили, що окупанти продовжують ставити у пріоритет наступ на Покровськ. При цьому зауважили, що оперативне значення захоплення міста, ймовірно, частково залежатиме від спроможності російських військових використати його в ширшому оперативному маневрі в Донецькій області.