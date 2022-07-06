НАТО пока не планирует размещать базы в Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия подписали протокол о присоединении к НАТО. Но у руководства Альянса пока нет планов размещения своих военных баз на территории этих стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО все больше раздувало истерию у российского руководства. Тамошний диктатор Владимир Путин пригрозил "отвечать симметрично и создавать одинаковые угрозы", если на территории этих двух стран будут размещены военный контингент и военная инфраструктура Североатлантического союза.

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Даже после таких заявлений в НАТО "нет планов" создания новых баз в Финляндии или Швеции. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанна.

"Сейчас мы не намерены иметь базы НАТО в этих двух странах, потому что это страны с очень высокой военной и стратегической зрелостью", – объяснил Мирча Джоана.

По его словам, у обеих стран есть "грозные национальные силы", которые будут способны защитить себя от российской агрессии.

Пока Финляндия и Швеция получили подписанные протоколы о присоединении к НАТО. Теперь осталось, чтобы страны-члены Альянса ратифицировали их. Этим занимаются парламенты этих стран, а рассмотрение этого вопроса может растянуться до года. Все из-за Турции, которая потребует от этих двух стран выполнить взятые на себя обязательства.

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В то же время Канада уже ратифицировала этот протокол.

Пока протокол о присоединении означает, что Хельсинки и Стокгольм могут участвовать в заседаниях НАТО и иметь больший доступ к разведанным. Но до полной ратификации не будут защищены положением об обороне НАТО, согласно которому нападение на одного союзника является нападением на всех.

Бряцание оружия со стороны России

Российские власти считали, что могут угрозами оружием заставить другие страны делать то, что им вздумается. Но после военного вторжения в Украину все пошло не по плану Кремля. Тамошние власти постоянно пугали своих жителей "войнами НАТО на границе", и своими действиями привели к тому, что Альянс действительно оказался на границе с Россией после вступления Финляндии. А протяженность границы между Россией и странами НАТО вырастет еще более чем на 1300 километров.

После того как в Хельсинки решили вступить в НАТО, Россия согнала к границе с этой страной немало техники. Но запугивание не сработало. Финляндия совместно со Швецией подали заявки на вступление в Альянс, и их прием был одобрен.

Понимая, что своего добиться не удалось, Россия начала выводить технику из приграничных районов. В начале июля спутниковые снимки зафиксировали, что Россия отвела от границы с Финляндией более 100 единиц тяжелой техники. Речь идет о воинской части в селе Алакуртти, что в 70 километрах от границы с Финляндией. Спутниковые снимки свидетельствуют об отводе танков и тягачей МТ-ЛБ, а также предположительно самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Не исключено, что их могли перебросить в Украину для участия в войне. Хотя ранее участие российских военнослужащих из части в селе Алакуртти в войне против Украины не было зафиксировано.

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