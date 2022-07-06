Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО все більше роздмухав істерію в російського керівництва. Тамтешній диктатор Володимир Путін пригрозив "відповідати симетрично та створювати однакові загрози", якщо на території цих двох країн буде розміщено військовий контингент та військова інфраструктура Альянсу.

Читайте також Готуватися до війни потрібно всім, – експерти розповіли, чи може Росія напасти на Литву

Навіть після таких заяв в НАТО "немає планів" щодо створення нових баз у Фінляндії чи Швеції. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана.

"Зараз ми не маємо наміру мати бази НАТО в цих двох країнах, тому що це країни з дуже високою військовою та стратегічною зрілістю", — пояснив Мірча Джоана.

За його словами, обидві країни мають "грізні національні сили", які будуть здатні захистити себе від російської агресії.

Поки ж Фінляндії та Швеції отримали підписані протоколи про приєднання до НАТО. Тепер залишилося, що країни-члени Альянсу ратифікували їх. Цим займаються парламенти цих країн, а розгляд цього питання може розтягнутися до року часу. Все через Туреччину, яка вимагатиме від цих двох країн виконати взяті на себе зобов'язання.

До теми Ердоган отримав, що хотів: чому насправді Туреччина погодилася на Швецію та Фінляндію в НАТО

Водночас Канада вже ратифікувала цей протокол.

Поки ж протокол про приєднання означає, що Гельсінкі та Стокгольм можуть брати участь у засіданнях НАТО та мати більший доступ до розвідданих. Але до повної ратифікації не будуть захищені положенням про оборону НАТО, згідно з яким напад на одного союзника є нападом на всіх.

Брязкання зброї зі сторони Росії

Російська влада вважала, що може погрозами зброєю змусити інші країни робити те, що їм заманеться. Але після військового вторгнення до України, все пішло не за планом Кремля. Тамтешня влада постійно лякала своїх мешканців "військами НАТО на кордоні", і своїми діями призвела до того, що Альянс і справді опинився на кордоні з Росією після вступу Фінляндії. А протяжність кордону між Росією та країнами НАТО зросте ще на понад 1300 кілометрів.

Після того, як в Гельсінкі вирішили вступити в НАТО, Росія зігнала до кордону з цією країною чимало техніки. Але залякування не спрацювало. Фінляндія спільно зі Швецією таки подали заявки на вступ до Альянсу, і їх прийом було схвалено.

Розуміючи, що свого добитися не вдалося, Росія почала виводити техніку з прикордонних районів. На початку липня супутникові знімки зафіксували, що Росія відвела від кордону з Фінляндією понад 100 одиниць важкої техніки. Мова йде про військову частину у селі Алакуртті, що за 70 кілометрів від кордону з Фінляндією. Супутникові знімки свідчать про відведення танків і тягачів МТ-ЛБ, а також, імовірно, самохідних артилерійських установок "Гвоздика". Не виключено, що їх могли перекинути в Україну для участі у війні. Хоча раніше участь російських військовослужбовців з частини в селі Алакуртті у війні проти України не була зафіксована.

Дивіться відео про те, чи планують в Україні мобілізацію жінок