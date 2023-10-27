Пропивать гробовые как смысл жизни

Я сейчас не об экономике, не о демократии, не о каких-либо ограничениях или санкциях. И даже не о правящем и прогрессивном классе. Не о молодежи. И, конечно, не о бизнес-элитах.

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Я об обычном россиянине, которых подавляющее большинство на огромной, мало приспособленной для цивилизованной жизни территории. У них действительно все очень и очень хорошо. У них появились смыслы в жизни, о которых можно говорить. Они снова чувствуют себя народом "освободителем".

А еще у этого народа появились деньги. Много денег. Невиданно много. Это и зарплаты военных, и гробовые, и выплаты за ранения. А еще дешевые кредиты. А еще куча социальных программ по списанию долгов и "поддержке", которые стали доступны из-за войны. А еще нехватка специалистов и снижение уровня конкурентности на рынке труда.

Неважно, что объективно стало хуже, что в городах упало качество жизни. Они чувствуют себя лучше. И безразлично им действительно, что это все делается, убивая своих соседей. Безразличны мораль и этичность.

Поселки, которые были депрессивными черными дырами, бухают неделями "в черную голову" на гробовые выплаты. Люди с инвалидностью после ранений на время становятся звездами, которых все любят, потому что у них есть пойло и деньги.

Это народ, всегда живший одним днем. Всегда. Преимущественно этот день был х*ровым. Теперь в их воображении этот день хорош. Не важно, что в колбасе стало на 50% меньше мяса. Важно, что ее стало больше. Это всегда так работало в этом государстве.

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Эта война дала им то, чего у них никогда не было – смысл жизни. Эта война обогатила (хотя и ненадолго) определенные версты населения. Большинство россиян почувствовали преимущества войны морально. Всегда было х*рово, но сейчас есть цель и смысл. И дешевые деньги. Путин, шмутин – не важно кто. Умер, жив, здоров или болен – не важно. Среднестатистический русский имеет прямые выгоды от войны. Даже если это только в его воображении.