Беглец из Лычаковской исправительной колонии №30 самостоятельно известил правоохранительные органы о собственном бегстве и своем местонахождении, чтобы его задержали. Об этом стало известно из приговора суда, вынесенного от 20 декабря, пишет 24 Канал.
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Что известно о задержанном
Известно, что заключенный отбывал 3-летний срок за кражу. Впрочем, отбыв большую часть наказания, в июле 2023 года, мужчина воспользовался отсутствием надзора во время выполнения хозяйственных работ и скрылся из-под стражи.
Впоследствии мужчина сам позвонил по телефону на линию "102" и сообщил о побеге и своем местонахождении. Правоохранители задержали мужчину.
Своё бегство он объяснил отчаянием, испытавшим вследствие физического и психологического унижения со стороны работника колонии. По словам заключенного, его жалобы полностью игнорировали. Беглец искренне раскаялся и просил наказывать его не слишком строго.
Впоследствии Шевченковский районный суд Львова признал мужчину виновным в бегстве из-под стражи и приговорил к 3 годам лишения свободы. Однако с учетом предыдущего приговора он отбывает срок 3 года и 2 месяца.
За заключением судебно-психиатрического эксперта с декабря 2021 года обвиняемый проявлял признаки легкой умственной отсталости, однако все же был признан вменяемым.
Приговор Шевченковского суда / Фото "Единый государственный реестр судебных решений"
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