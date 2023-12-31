Утікач з Личаківської виправної колонії №30 самостійно сповістив правоохоронні органи щодо власної втечі та свого місця перебування, аби його затримали. Про це стало відомо з вироку суду, винесеного від 20 грудня, пише 24 Канал.

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Що відомо про затриманого

Відомо, що вʼязень відбував 3-річний строк за крадіжку. Втім, відбувши більшу частину покарання, в липні 2023 року, чоловік скористався відсутністю нагляду під час виконання господарських робіт та втік з-під варти.

Згодом чоловік сам зателефонував на лінію "102" та повідомив про втечу і своє місце перебування. Правоохоронці затримали чоловіка.

Свою втечу він пояснив відчаєм, який відчув внаслідок фізичного та психологічного приниження з боку працівника колонії. За словами в'язня, його скарги повністю ігнорували. Утікач щиро розкаювався та просив карати його не занадто суворо.

Згодом Шевченківський районний суд міста Львова визнав чоловіка винним у втечі з-під варти та засудив до 3 років позбавлення волі. Однак з урахуванням попереднього вироку він відбуватиме строк 3 роки та 2 місяці.

За висновком судово-психіатричного експерта від грудня 2021 року, обвинувачений виявляв ознаки легкої розумової відсталості, проте все ж був визнаний осудним.

Вирок Шевченківського суду / Фото "Єдиний державний реєстр судових рішень"

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