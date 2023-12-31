78-річна чернігівчанка Валентина Підвербна, яка стала матір'ю у 65 років, оскаржує судове рішення про позбавлення її батьківських прав. Апеляційне засідання заплановано на початок наступного року.

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Апеляція подана

Адвокат Підвербної, Андрій Котенок, підтвердив подачу апеляції. Журналісти пишуть, що він ще на початку року взяв під свій контроль ситуацію з цією дівчинкою.

Подали апеляцію, вона оскаржила рішення, воно буде переглядатись,

– зазначив він.

Крім того, донька найстарішою матері України ділилась своїми почуваннями:

"Я щаслива дитина. Чесно кажучи, якщо було б можливо, я б хотіла машину часу, щоб повернутись у 2022 рік, до початку війни. На Новий Рік я загадаю бажання, щоб Україна перемогла і настав мир", – сказала Анна.

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