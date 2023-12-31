78-річна чернігівчанка Валентина Підвербна, яка стала матір'ю у 65 років, оскаржує судове рішення про позбавлення її батьківських прав. Апеляційне засідання заплановано на початок наступного року.
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Апеляція подана
Адвокат Підвербної, Андрій Котенок, підтвердив подачу апеляції. Журналісти пишуть, що він ще на початку року взяв під свій контроль ситуацію з цією дівчинкою.
Подали апеляцію, вона оскаржила рішення, воно буде переглядатись,
– зазначив він.
Крім того, донька найстарішою матері України ділилась своїми почуваннями:
"Я щаслива дитина. Чесно кажучи, якщо було б можливо, я б хотіла машину часу, щоб повернутись у 2022 рік, до початку війни. На Новий Рік я загадаю бажання, щоб Україна перемогла і настав мир", – сказала Анна.
Більше про скандал
- Валентина Підвербна стала найстаршою породіллею України у віці 65 років – тоді надворі був 2011 рік. Жінка втратила опіку над своєю донькою Анною-Марією після судового рішення.
- Скандал навколо сім'ї Підвербних розгорівся навесні 2023 року, коли 12-річна Анна опублікувала в соціальних мережах дописи про знущання з боку матері.
- Після цього дівчинку вилучили з сім'ї та перевели до реабілітаційного центру, а Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення про позбавлення Валентини Підвербної батьківських прав.
- Справа цієї сім'ї привернула увагу громадськості та ЗМІ. Після публікацій в соцмережах, де Анна розповідала про життя з матір'ю, соціальні служби втрутилися в ситуацію.
- Заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш взяв ситуацію під особистий контроль. За словами посадовця, Анна-Марія бачить своє майбутнє десь інде, не бажаючи залишатися в інтернаті. Вона висловила бажання знайти опікуна.
- Дівчинка зазначила, що знає людину, яка могла б її усиновити, і запропонувала надати контактні дані для перевірки можливості опіки. Анна-Марія не прагне повертатися до життя з матір'ю в умовах, в яких вона раніше перебувала.