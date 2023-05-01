Відповідні органи вилучили дитину з сім'ї, зараз вона перебуває під наглядом лікарів. Однак додому повертатись дівчинка не хоче.

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Де хоче жити дитина

Варто нагадати, що заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш одним із перших відгукнувся допомогти Анні-Марії. Дівчинка повідомила посадовцю, що має бажання не жити з мамою.

Вона бачить своє майбутнє в іншому місці, але при цьому дівчина не хоче бути в інтернаті. Задавала питання про те, чи може її взяти хтось під опіку. Сказала, що у неї є така людина. Я сказав їй, що давай номер телефону, ми перевіримо це,

– розповів заступник голови облради.

Блауш додав, що дитина не хоче жити з мамою в тих обставинах, в яких вона була. Водночас він розповів, що матір – Валентина Підвербна – відвідує дитину. Втім, Анна-Марія не розуміє, чому вона це робить.

12-річна дівчинка категорично відмовляється повертатись додому. Натомість заявила, якщо її таки повернуть додому, то вона вчинить самогубство.

Мати дівчинки судитимуть у трьох справах

В Управлінні справах дітей Чернігівської міської ради повідомили, що готують позов до суду на Підвербну-старшу після вилучення дитини. Згідно з даними офіційного ресурсу "Судова влада України", уже було призначено склад суду одразу у трьох справах.

Розглядатимуться вони стосовно:

невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей,

вчинення домашнього насильства,

відібрання малолітньої дитини.

Варто наголосити, що дати розгляду двох із трьох справ уже заплановані. За словами представниці Новозаводського райсуду Чернігова Тетяни Андрушко, вони можуть пройти 5 та 9 травня.

Додамо, що це не перший випадок, коли Валентину Підвербну притягають до суду. Минулого разу, у листопаді 2022 року, правоохоронці склали на літню маму Анни-Марії два адміністративних протоколи. Вони, як й сьогодні, стосувалися невиконання батьківських обов'язків та психологічного насильства.