Відповідні органи вилучили дитину з сім'ї, зараз вона перебуває під наглядом лікарів. Однак додому повертатись дівчинка не хоче.
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Де хоче жити дитина
Варто нагадати, що заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш одним із перших відгукнувся допомогти Анні-Марії. Дівчинка повідомила посадовцю, що має бажання не жити з мамою.
Вона бачить своє майбутнє в іншому місці, але при цьому дівчина не хоче бути в інтернаті. Задавала питання про те, чи може її взяти хтось під опіку. Сказала, що у неї є така людина. Я сказав їй, що давай номер телефону, ми перевіримо це,
– розповів заступник голови облради.
Блауш додав, що дитина не хоче жити з мамою в тих обставинах, в яких вона була. Водночас він розповів, що матір – Валентина Підвербна – відвідує дитину. Втім, Анна-Марія не розуміє, чому вона це робить.
12-річна дівчинка категорично відмовляється повертатись додому. Натомість заявила, якщо її таки повернуть додому, то вона вчинить самогубство.
Мати дівчинки судитимуть у трьох справах
В Управлінні справах дітей Чернігівської міської ради повідомили, що готують позов до суду на Підвербну-старшу після вилучення дитини. Згідно з даними офіційного ресурсу "Судова влада України", уже було призначено склад суду одразу у трьох справах.
Розглядатимуться вони стосовно:
- невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей,
- вчинення домашнього насильства,
- відібрання малолітньої дитини.
Варто наголосити, що дати розгляду двох із трьох справ уже заплановані. За словами представниці Новозаводського райсуду Чернігова Тетяни Андрушко, вони можуть пройти 5 та 9 травня.
Додамо, що це не перший випадок, коли Валентину Підвербну притягають до суду. Минулого разу, у листопаді 2022 року, правоохоронці склали на літню маму Анни-Марії два адміністративних протоколи. Вони, як й сьогодні, стосувалися невиконання батьківських обов'язків та психологічного насильства.