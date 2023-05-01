Соответствующие органы изъяли ребенка из семьи, сейчас он находится под наблюдением врачей. Однако домой возвращаться девочка не хочет.

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Где хочет жить ребенок

Стоит напомнить, что заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш одним из первых откликнулся помочь Анне-Марии. Девочка сообщила чиновнику, что не хочет жить с мамой.

Она видит свое будущее в другом месте, но при этом она не хочет быть в интернате. Задавала вопрос о том, может ли ее взять кто-нибудь под опеку. Сказала, что у нее есть такой человек. Я сказал ей, что давай номер телефона, мы проверим это,

– рассказал заместитель председателя облсовета.

Блауш добавил, что ребенок не хочет жить с мамой в тех обстоятельствах, в которых он был. В то же время он рассказал, что мать – Валентина Подвербная – посещает ребенка. Впрочем, Анна-Мария не понимает, почему она это делает.

12-летняя девочка категорически отказывается возвращаться домой. Зато заявила, что если ее вернут домой, то она совершит самоубийство.

Мать девочки будут судить по трем делам

В Управлении по делам детей Черниговского городского совета сообщили, что готовят иск в суд на Подвербную-старшую после изъятия ребенка. Согласно данным официального ресурса "Судебная власть Украины", уже был назначен состав суда сразу по трем делам.

Рассматриваться они будут относительно:

невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей,

совершение домашнего насилия,

отнятие малолетнего ребенка.

Следует отметить, что дать рассмотрение двух из трех дел уже запланированы. По словам представительницы Новозаводского райсуда Чернигова Татьяны Андрушко, они могут пройти 5 и 9 мая.

Это не первый случай, когда Валентину Подвербную привлекают в суд. В прошлый раз, в ноябре 2022 года, правоохранители составили на пожилую маму Анны-Марии два административных протокола. Они, как и сегодня, касались невыполнения родительских обязанностей и психологического насилия.