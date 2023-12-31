78-летняя черниговчанка Валентина Пидвербная, ставшая матерью в 65 лет, обжалует судебное решение о лишении его родительских прав. Апелляционное заседание запланировано на начало следующего года.
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Апелляция подана
Адвокат Пидвербной Андрей Котенок подтвердил подачу апелляции. Журналисты пишут, что он еще в начале года взял под контроль ситуацию с этой девочкой.
Подали апелляцию, она обжаловала решение, оно будет пересматриваться,
– отметил он.
Кроме того, дочь самой возрастной матери Украины делилась своими чувствами:
"Я счастливый ребенок. Честно говоря, если было бы возможно, я бы хотела машину времени, чтобы вернуться в 2022 год, к началу войны. В Новый Год я загадаю желание, чтобы Украина победила и наступил мир", – сказала Анна.
Больше о скандале
- Валентина Пидвербная стала самой возрастной роженицей Украины в возрасте 65 лет – тогда на улице был 2011 год. Женщина потеряла опеку над своей дочерью Анной-Марией после судебного решения.
- Скандал вокруг семьи Пидвербных разгорелся весной 2023 года, когда 12-летняя Анна опубликовала в социальных сетях сообщения об издевательствах со стороны матери.
- После этого девочку изъяли из семьи и перевели в реабилитационный центр, а Новозаводской районный суд Чернигова принял решение о лишении Валентины Пидвербной родительских прав.
- Дело этой семьи привлекло внимание общественности и СМИ. После публикаций в соцсетях, где Анна рассказывала о жизни с матерью, социальные службы вмешались в ситуацию.
- Заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш взял ситуацию под личный контроль. По словам чиновника, Анна-Мария видит свое будущее где-то в другом месте, не желая оставаться в интернате. Она выразила желание найти опекуна.
- Девочка отметила, что знает человека, который мог бы ее усыновить, и предложила предоставить контактные данные для проверки возможности опеки. Анна-Мария не стремится возвращаться к жизни с матерью в условиях, в которых она раньше находилась.