78-летняя черниговчанка Валентина Пидвербная, ставшая матерью в 65 лет, обжалует судебное решение о лишении его родительских прав. Апелляционное заседание запланировано на начало следующего года.

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Апелляция подана

Адвокат Пидвербной Андрей Котенок подтвердил подачу апелляции. Журналисты пишут, что он еще в начале года взял под контроль ситуацию с этой девочкой.

Подали апелляцию, она обжаловала решение, оно будет пересматриваться,

– отметил он.

Кроме того, дочь самой возрастной матери Украины делилась своими чувствами:

"Я счастливый ребенок. Честно говоря, если было бы возможно, я бы хотела машину времени, чтобы вернуться в 2022 год, к началу войны. В Новый Год я загадаю желание, чтобы Украина победила и наступил мир", – сказала Анна.

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