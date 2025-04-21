Вполне вероятно, что следующий мятеж приведет к походу на Кремль. Как рассказала 24 Каналу российский оппозиционер и политический аналитик Ольга Курносова, россияне осознают, что погибнут, если пойдут на фронт. Также их беспокоит ряд других проблем.

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В России назревает новый бунт

Как отметила Ольга Курносова, российские солдаты осознают, что идя на войну, они фактически обречены. Именно это толкает многих на дезертирство. Люди не хотят воевать, поэтому ищут любую возможность избежать отправки на фронт.

Что будет дальше? Начнут вешать офицеров на фонарях, если они не согласны с тем, что солдаты не хотят воевать? Или целые подразделения сами будут покидать фронт? Еще немного – и ситуация действительно до этого дойдет,

– предположила российская оппозиционерка.

По ее словам, российским военным не обязательно идти маршем на Москву.

Если начнутся беспорядки, то жители условно Подмосковья, Твери и Тулы могут начать движение прямо на Кремль,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Социальное недовольство растет по нескольким причинам: цены стремительно растут, зарплаты снижаются, а россияне массово гибнут в так называемой "СВО". Терпение населения постепенно исчерпывается, и это грозит взрывом нового бунта.

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Между тем в оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота России. Офицеры в спешке покидают Крым.

Кроме того, по данным движения "АТЕШ", военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады, находящейся на Херсонщине, массово отказываются продлевать контракты с вооруженными силами России.