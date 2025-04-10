Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследовательский проект "Система". Журналисты также опубликовали документальный фильм "Бойня призраков", в котором подробно рассказали об участии российских заключенных в войне против Украины.

Важно Фильмы 1940-х годов в 2025-м: в оккупации учеников заставляют смотреть советскую пропаганду

Каких заключенных отправили на войну против Украины

Как установили журналисты-расследователи, в Украине воевали сразу 3 подразделения "спецназовцев": "Шторм Гладиатор", Акула и "Черные бушлаты". Все они были сформированы из бывших заключенных.

Так, в 2023 году министерство обороны России запустило проект "Шторм Z". Тогда он так разросся, что внутри него начали формировать так называемые "элитные штурмовые формирования" – спецподразделения из бывших заключенных. "Коллеги" из обычного "Шторм Z" называли таких штурмовиков "свирепыми", ведь многие из них имели за плечами боевой опыт или сидели за тяжкие преступления.

Подробно о каждом из подразделений журналисты рассказали в документальном фильме. Так, подразделение "Шторм Гладиатор" входило в структуру 58-й армии Южного военного округа. Свое "элитное" название группа заключенных получила из-за своего генерала – Ивана Попова. Оккупант имел псевдоним "Спартак", а своих бойцов называл "гладиаторами". Отсюда и возникло название подразделения.

Обычно, в "Шторм Гладиаторов" отбирали людей с опытом службы в силовых и военных структурах, а также ветеранов боевых действий. В основном – чеченских войн 90-х годов. Журналисты также установили, что вербовщики в это подразделение выбирали мужчин, которые официально неженаты. Объясняли это работой на "тяжелых объектах". Так, потери "Шторм Гладиаторов" – стабильно высокие.

Подразделение "Акула" сформировали весной 2023 года, основной "элиты" стали заключенные из исправительных колоний Саратовской области. Журналисты установили, что по меньшей мере 7 штурмовиков "спецназа" отбывали наказание в колониях строгого режима, и это лишь те, кого удалось идентифицировать. Самые распространенные статьи оккупантов: наркотики, грабеж, убийство.

Известно, что один из командиров "Акулы" – бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов. В России его осудили за многомиллионные взятки. Интересно, что Хвостов сделал себе на память о службе татуировку с акулой и номером 001.

Третье подразделение "элиты" из заключенных – "Черные бушлаты". Оккупанты из этого "спецподразделения" в 2023 году участвовали в затяжных штурмах промзоны Белогоровки Луганской области. Отряд понес большие потери и многие "бушлаты" погибли в гигантской земляной трещине возле промзоны. Из-за этого россияне назвали этот район "дорогой смерти".

Журналисты установили, что один россиянин из "Черных бушлатов" ранее был осужден за жестокое убийство своей жены ножом.

В рамках расследования журналистам также удалось установить, что "Черные бушлаты" воевали совместно с чеченским "Ахматом". Смертельными штурмами командовал боец "Ахмата" Очу-Суге Монгуш. Сами россияне называли его "садистом в шляпе". Кроме того, чеченец может быть причастен к жестокой казни украинского военнопленного.

Ранее стало известно, что Кремль планирует мобилизовать 160 тысяч человек весной 2025 года, что станет крупнейшим призывом за три года войны против Украины и вообще за последние 14 лет. Их обещают не отправлять на так называемую "СВО", но, очевидно, новобранцы пополнят ряды оккупантов и вскоре окажутся на фронте.