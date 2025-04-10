Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідувальний проєкт "Система". Журналісти також опублікували документальний фільм "Бійня привидів", у якому детально розповіли про участь російських в'язнів у війні проти України.

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Яких в'язнів відправили на війну проти України

Як встановили журналісти-розслідувачі, в Україні воювали одразу 3 підрозділи "спецпризначенців": "Шторм Гладіатор", Акула та "Чорні бушлати". Всі вони були сформовані з колишніх в'язнів.

Так, у 2023 році міністерство оборони Росії запустило проєкт "Шторм Z". Тоді він так розрісся, що всередині нього почали формувати так звані "елітні штурмові формування" – спецпідрозділи із колишніх в'язнів. "Колеги" зі звичайного "Шторм Z" називали таких штурмовиків "лютими", адже багато хто з них мав за плечима бойовий досвід або сидів за тяжкі злочини.

Детально про кожен з підрозділів журналісти розповіли у документальному фільмі. Так, підрозділ "Шторм Гладіатор" входив до структури 58-ї армії Південного військового округу. Свою "елітну" назву група в'язнів отримала через свого генерала – Івана Попова. Окупант мав псевдо "Спартак", а своїх бійців називав "гладіаторами". Звідси й виникла назва підрозділу.

Зазвичай, до "Шторму Гладіаторів" відбирали людей із досвідом служби у силових та військових структурах, а також ветеранів бойових дій. Здебільшого – чеченських війн 90-х років. Журналісти також встановили, що вербувальники до цього підрозділу обирали чоловіків, які офіційно неодружені. Пояснювали це роботою на "важких об'єктах". Так, втрати "Шторм Гладіаторів" – стабільно високі.

Підрозділ "Акула" сформували навесні 2023 року, основною "еліти" стали в'язні з виправних колоній Саратовської області. Журналісти встановили, що щонайменше 7 штурмовиків "спецназу" відбували покарання в колоніях суворого режиму, і це лише ті, кого вдалося ідентифікувати. Найпоширеніші статті окупантів: наркотики, грабіж, вбивство.

Відомо, що один із командирів "Акули" – колишній віцегубернатор Володимирської області Дмітрій Хвостов. У Росії його засудили за багатомільйонні хабарі. Цікаво, що Хвостов зробив собі на згадку про службу татуювання з акулою та номером 001.

Третій підрозділ "еліти" з в'язнів – "Чорні бушлати". Окупанти з цього "спецпідрозділу" 2023 році брали участь у затяжних штурмах промзони Білогорівки Луганської області. Загін зазнав великих втрат і багато "бушлатів" загинули в гігантській земляній тріщині біля промзони. Через це росіяни назвали цей район "дорогою смерті".

Журналісти встановили, що один росіянин з "Чорних бушлатів" раніше був засуджений за жорстоке вбивство своєї дружини ножем.

В рамках розслідування журналістам також вдалося встановити, що "Чорні бушлати" воювали спільно з чеченським "Ахматом". Смертельними штурмами командував боєць "Ахмата" Очу-Суге Монгуш. Самі росіяни називали його "садистом у капелюсі". Крім того, чеченець може бути причетний до жорстокої страти українського військовополоненого.

Раніше стало відомо, що Кремль планує мобілізувати 160 тисяч осіб навесні 2025 року, що стане найбільшим призовом за три роки війни проти України та й загалом за останні 14 років. Їх обіцяють не відправляти на так звану "СВО", але, очевидно, новобранці поповнять лави окупантів та незабаром опиняться на фронті.