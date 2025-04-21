Цілком ймовірно, що наступний заколот призведе до походу на Кремль. Як розповіла 24 Каналу російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова, росіяни усвідомлюють, що загинуть, якщо підуть на фронт. Також їх непокоїть низка інших проблем.

Цікаво Віддають зарплатні картки командирам: у росіян величезні проблеми з бойовим духом

У Росії назріває новий бунт

Як зазначила Ольга Курносова, російські солдати усвідомлюють, що йдучи на війну, вони фактично приречені. Саме це штовхає багатьох на дезертирство. Люди не хочуть воювати, тож шукають будь-яку можливість уникнути відправлення на фронт.

Що буде далі? Почнуть вішати офіцерів на ліхтарях, якщо вони не згідні з тим, що солдати не хочуть воювати? Або цілі підрозділи самі покидатимуть фронт? Ще трохи – і ситуація справді до цього дійде,

– припустила російська опозиціонерка.

За її словами, російським військовим не обов'язково йти маршем на Москву.

Якщо почнуться заворушення, то мешканці умовно Підмосков'я, Твері й Тули можуть почати рух просто на Кремль,

– підкреслила Ольга Курносова.

Соціальне невдоволення зростає через кілька причин: ціни стрімко ростуть, зарплати знижуються, а росіяни масово гинуть у так званій "СВО". Терпіння населення поступово вичерпується, і це загрожує вибухом нового бунту.

Дивіться також В Україні воювали 3 "елітні" підрозділи спецназу, створені з колишніх в'язнів, – розслідування

Тим часом в окупованому Севастополі фіксують масове вивезення родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту Росії. Офіцери поспіхом покидають Крим.

Крім того, за даними руху "АТЕШ", військовослужбовці 80-ї окремої мотострілецької бригади, що перебуває на Херсонщині, масово відмовляються продовжувати контракти зі збройними силами Росії.