Бегство продолжается: японский производитель шин "Bridgestone" закрывает завод, экспорт в России

Список иностранных компаний, прекращающих работу со страной-агрессором, растет каждый день. Международный бизнес стал на сторону Украины и не хочет работать с оккупантами.

Совсем скоро в России не останется иностранных компаний. Граждане страны-агрессора окажутся в изоляции, о которой так долго мечтали.

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"Bridgestone" уходит из России

Японская компания Bridgestone заявила о том, что закрывает свой завод по производству шин в российском Ульяновске. Также компания не будет экспортировать свои шины в страну-агрессор.

Группа Bridgestone глубоко расстроена и обеспокоена ситуацией в Украине и надеется на скорейшее восстановление мира и безопасности, – говорится в заявлении компании.

Также сообщается, что "Bridgestone" направит 2,5 миллиона евро в ООН, чтобы помочь пострадавшим в войне.

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