Зовсім скоро у Росії не залишиться іноземних компаній. Громадяни країни-агресора опиняться в ізоляції, про яку так довго мріяли.

Цікаво В Японії криптобіржі дотримуватимуться санкційних правил щодо Росії та Білорусі

"Bridgestone" йде з Росії

Японська компанія "Bridgestone" заявила про те, що закриває свій завод з виробництва шин у російському Ульяновську. Також компанія не буде експортувати свої шини до країни-агресора.

Група Bridgestone глибоко засмучена і стурбована ситуацією в Україні та сподівається на швидке відновлення миру та безпеки, – йдеться у заяві компанії.

Також повідомляється, що "Bridgestone" скерує 2,5 мільйона євро в ООН, щоб допомогти тим, хто постраждав у війні.

Дивіться також: Австралія ввела санкції проти 33 впливових росіян: хто потрапив до списку