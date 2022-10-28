"Побег" Собчак из России организовал Путин: оппозиционный журналист указал на "проколы"

Кремль пытается хоть как-то найти общий язык со странами Запада в условиях углубления внешней изоляции. С этой целью он проводит новые информационные "спецоперации".

"Побег" скандального политика Ксении Собчак является одной из таких "проб". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

Обратите внимание Скоро придут и за ней: в загородном доме Собчак устроили обыски и задержали ее директора

Оппозиционер считает, что "паническое бегство" Ксении Собчак было "спецоперацией", которую позволил провести лично Путин.

Это очень смешная "спецоперация", когда якобы "совершенно неизвестная" Собчак хитрым образом проскользнула между пограничниками. Все спецслужбы, пожарные и милиция ее искали, но найти не могут, потому что никто не знает, как она выглядит,

– иронически заметил Яковенко.

Аналитик не понимает, на кого рассчитана "басня" о том, что Собчак решила якобы ограбить главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Те люди, которые понимают, кто такой Чемезов, знают, что это смешно и даже вообразить нельзя. Собчак прекрасно понимает, кто такой Чемезов и попытаться у него отобрать деньги из-за шантажа - это тоже смешно", - добавил журналист.

Что не так с "бегством" Собчак из России: смотрите видео

По его мнению, Кремль выпустил из страны Собчак, чтобы получить новую попытку "поладить" со странами Запада.

"Это спецоперация, которую Путин устроил для того, чтобы на Западе ее приняли. Это очевидно и других трактовок нет", - резюмировал обозреватель.

Читайте также Тина Кароль послала Ксению Собчак, обозвавшую азовцев "нацистами"

Вас также может заинтересовать – Скабеева произнес новый бред: смотрите видео

"Побег" Собчак из России: что известно