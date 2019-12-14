В США бегун во время марафона ударил по ягодицам журналистку, его задержали: видео

Участник благотворительного марафона во время прямого эфира с места события ударил журналистку по ягодицам. Инцидент произошел в городе Саванна штата Джорджия.

Бегуна Томаса Каллавея задержала полиция 13 декабря, но в тот же день отпустила под залог в 1300 долларов, сообщает телеканал WSAV.

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Как произошел инцидент

Журналистка Алекс Бозарджян вела прямую трансляцию 7 декабря во время забега и стояла спиной к спортсменам. Много людей махали рукой в камеру, но один из бегунов решил выделиться. Он ударил девушку по ягодицам. Журналистка на мгновение остановилась и продолжила вести прямой эфир.

Человек, который сегодня утром ударил меня по заднице в прямом эфире: ты обидел, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или в любом другом месте,

– написала журналистка в твиттере.

Впоследствии Бозарджян подала жалобу в полицию по поводу сексуального домогательства, но мужчину отпустили под залог в 1300 долларов. Бегуну запретили участвовать во всех спортивных соревнованиях, которые будет проводить Спортивный совет города.

Адвокат журналистки заявила, что ее клиентка ожидает справедливости в этом деле.

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