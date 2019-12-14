У США бігун під час марафону вдарив по сідницях журналістку, його затримали: відео

Учасник благодійного марафону під час прямого ефіру з місця події вдарив журналістку по сідницях. Інцидент трапився у місті Савана штату Джорджія.

Бігуна Томаса Каллавея затримала поліція 13 грудня, але того ж дня відпустила під заставу в 1300 доларів, повідомляє телеканал WSAV.

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Як трапився інцидент

Журналістка Алекс Бозарджян вела пряму трансляцію 7 грудня під час забігу та стояла спиною до спортсменів. Багато людей махали рукою в камеру, але один з бігунів вирішив виділитися. Він вдарив дівчину по сідницях. Репортерка на мить зупинилась і продовжила вести прямий ефір.

Людина, яка сьогодні вранці вдарила мене по дупі в прямому ефірі: ти образив, об'єктивував і збентежив мене. Жодна жінка ніколи не повинна миритися з цим на роботі або в будь-якому іншому місці,

– написала журналістка у твіттер.

Згодом Бозарджян подала скаргу в поліцію щодо сексуального домагання, але чоловіка відпустили під заставу в 1300 доларів. Бігуну заборонили брати участь у всіх спортивних змаганнях, які проводитиме Спортивна рада міста.

Адвокатка журналістки заявила, що її клієнтка очікує на справедливість у цій справі.

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