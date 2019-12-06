Банан на скотчі продали за 120 000 доларів на ярмарку

Роботу італійський художника Мауріціо Каттелани з бананом, приклеєним до стіни скотчем, продали за 120 тисяч доларів на мистецькому ярмарку "Арт-Базель" у Флориді. При цьому художник не розповів, що робити покупцям, коли банан зіпсується.

Вперше за останні 15 років Каттелана вирішив взяти участь у схожому заході і спеціально до арт-ярмарку створив інсталяцію "Комік" (Comedian) – банан, приклеєний до стіни шматком непрозорого скотча. Про це пише Bird in flight.

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Художник зробив три версії інсталяції, банани для яких він придбав у місцевому супермаркеті. Дві роботи вже купили – за кожну заплатили по 120 тисяч доларів. Угоди уклали так швидко, що третю версію вирішили продати за 150 тисяч доларів якомусь музею або галереї. Обидві установи вже висловили інтерес до покупки.

Якщо ж в результаті ніхто не придбає роботу, в кінці тижня її просто викинуть.



Банан на скотчі / Фото Сари Канконе

Що відомо про роботу над бананом зі скотчем

Каттелана працював над ідеєю інсталяції близько року. Щоразу під час подорожей художник приклеював банан до стіни готельної кімнати, в якій зупинявся.

Розмірковуючи над скульптурою у вигляді банана, Каттелана створив кілька її версій: банан зі смоли і з бронзи, потім банан, пофарбований бронзовою фарбою. Але цього художнику було недостатньо, і зрештою він повернувся до оригінальної ідеї зі звичайним бананом.

Врешті-решт одного разу я прокинувся і вимовив: "Банан повинен бути бананом",

– розповів автор інсталяції.

Арт-дилер Еммануель Перрот, що співпрацює з митцем, розповів, що твір "Комік" – не жарт: кожна деталь була ретельно продумана, аж до нахилу кута банана. Арт-дилер зазначив, що банани – "символ міжнародної торгівлі, подвійний сенс і класичне пристосування для гумору".



Мистецька інсталяція з бананом на скотчі / Фото Марка Олдмана

Що відомо про Мауріціо Каттелану? Відомий жартівник і містифікатор. У 1991 році він виставив "невидиму скульптуру", а потім переконав поліцейських, що вона була вкрадена. Їм довелося видати Каттелану документ, що підтверджує крадіжку скульптури, яку ніхто ніколи не бачив.



У 1996 році митець вкрав цілу виставку іншого художника і показав її експонати під назвою Another Fucking Readymade – "Ще один чортів ready-made".



У вересні з Бленгеймського палацу у Великій Британії була викрадена одна з найвідоміших робіт Каттелани "Америка" – унітаз із золота. Художник заперечує, що має стосунок до зникнення. За підозрою в причетності до крадіжки були арештовані 5 осіб, але сам унітаз поки так і не знайшли.