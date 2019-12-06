07:22
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 5 грудня
      Вєсті.UA
      22:46, 5 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Банан на скотчі продали за 120 000 доларів на ярмарку

      729 Читать новость на русском
      Арт-інсталяція банан на скотчі / Інстаграм-сторінка Sarahecascone

      Роботу італійський художника Мауріціо Каттелани з бананом, приклеєним до стіни скотчем, продали за 120 тисяч доларів на мистецькому ярмарку "Арт-Базель" у Флориді. При цьому художник не розповів, що робити покупцям, коли банан зіпсується.

      Вперше за останні 15 років Каттелана вирішив взяти участь у схожому заході і спеціально до арт-ярмарку створив інсталяцію "Комік" (Comedian) – банан, приклеєний до стіни шматком непрозорого скотча. Про це пише Bird in flight.

      До теми: Спіднє дружини Гітлера продали на аукціоні за чималеньку суму: фото

      Художник зробив три версії інсталяції, банани для яких він придбав у місцевому супермаркеті. Дві роботи вже купили – за кожну заплатили по 120 тисяч доларів. Угоди уклали так швидко, що третю версію вирішили продати за 150 тисяч доларів якомусь музею або галереї. Обидві установи вже висловили інтерес до покупки.

      Якщо ж в результаті ніхто не придбає роботу, в кінці тижня її просто викинуть.

      банан на скотчі мистецтво культура виставка
      Банан на скотчі / Фото Сари Канконе

      Що відомо про роботу над бананом зі скотчем

      Каттелана працював над ідеєю інсталяції близько року. Щоразу під час подорожей художник приклеював банан до стіни готельної кімнати, в якій зупинявся.

      Розмірковуючи над скульптурою у вигляді банана, Каттелана створив кілька її версій: банан зі смоли і з бронзи, потім банан, пофарбований бронзовою фарбою. Але цього художнику було недостатньо, і зрештою він повернувся до оригінальної ідеї зі звичайним бананом.

      Врешті-решт одного разу я прокинувся і вимовив: "Банан повинен бути бананом",
      – розповів автор інсталяції.

      Арт-дилер Еммануель Перрот, що співпрацює з митцем, розповів, що твір "Комік" – не жарт: кожна деталь була ретельно продумана, аж до нахилу кута банана. Арт-дилер зазначив, що банани – "символ міжнародної торгівлі, подвійний сенс і класичне пристосування для гумору".

      банан на скотчі мистецтво культура фото
      Мистецька інсталяція з бананом на скотчі / Фото Марка Олдмана

      Що відомо про Мауріціо Каттелану? Відомий жартівник і містифікатор. У 1991 році він виставив "невидиму скульптуру", а потім переконав поліцейських, що вона була вкрадена. Їм довелося видати Каттелану документ, що підтверджує крадіжку скульптури, яку ніхто ніколи не бачив.

      У 1996 році митець вкрав цілу виставку іншого художника і показав її експонати під назвою Another Fucking Readymade – "Ще один чортів ready-made".

      У вересні з Бленгеймського палацу у Великій Британії була викрадена одна з найвідоміших робіт Каттелани "Америка" – унітаз із золота. Художник заперечує, що має стосунок до зникнення. За підозрою в причетності до крадіжки були арештовані 5 осіб, але сам унітаз поки так і не знайшли.

      У центрі Києва на жінку завалилася металева будівельна конструкція: відео
      сьогодні
      1685
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Курйозні новини Новини США Новини культури Мистецтво Виставка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:15 Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО
      Світлана Попова 932
      сьогодні , 07:06 Як відтепер банки стягують борги по кредитам без рішення суду
      Ірина Поліщук 285
      5 грудня , 23:03 Головні новини 5 грудня: знайшли ще одну жертву пожежі в Одесі, в Раді побилися "слуги народу"
      Андрій Шляхтін 1204
      5 грудня , 22:00 Куда бежит Зеленский
      Леонід Швець 1420
      5 грудня , 18:00 Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan
      Блог Соцмережі 2717
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук