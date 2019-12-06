07:09
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Банан на скотче продали за 120 000 долларов на ярмарке

      35 Читати новину українською
      Арт-инсталляция банан на скотче / Инстаграм-страница Sarahecascone

      Работу итальянского художника Маурицио Каттелана с бананом, приклеенным к стене скотчем, продали за 120 тысяч долларов на художественной ярмарке "Арт-Базель" во Флориде. При этом художник не рассказал, что делать покупателям, когда банан испортится.

      Впервые за последние 15 лет Каттелан решил принять участие в подобном мероприятии и специально к арт-ярмарке создал инсталляцию "Комик" (Comedian) – банан, приклеенный к стене куском непрозрачного скотча. Об этом пишет Bird in flight.

      К теме: Нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе за немалую сумму: фото раритетного комплекта

      Художник сделал три версии инсталляции, бананы для которых он приобрел в местном супермаркете. Две работы уже купили - за каждую заплатили по 120 тысяч долларов. Соглашения заключили так быстро, что третью версию решили продать за 150 тысяч долларов какому-то музею или галереи. Оба учреждения уже выразили интерес к покупке.

      Если же в результате никто не приобретет работу, в конце недели ее просто выкинут.

      банан на скотчі мистецтво культура виставка
      Банан на скотче / Фото Сары Канкон

      Что известно о работе над бананом со скотчем

      Каттелан работал над идеей инсталляции около года. Каждый раз во время путешествий художник приклеивал банан к стене гостиничной комнаты, в которой останавливался.

      Размышляя над скульптурой в виде банана, Каттелан создал несколько ее версий: банан из смолы и из бронзы, затем банан, окрашенный бронзовой краской. Но этого художнику было недостаточно, и в конце концов он вернулся к оригинальной идеи с обычным бананом.

      В конце концов однажды я проснулся и сказал: "Банан должен быть бананом",
      - рассказал автор инсталляции.

      Арт-дилер Эммануэль Пэррот, который сотрудничает с художником, рассказал, что произведение "Комик" - не шутка: каждая деталь была тщательно продумана, вплоть до наклона угла банана. Арт-дилер отметил, что бананы - "символ международной торговли, двойной смысл и классическое приспособление для юмора".

      банан на скотчі мистецтво культура фото
      Художественная инсталляция с бананом на скотче / Фото Марка Олдмана

      Что известно о Маурицио Каттелане?
      Известный шутник и мистификатор. В 1991 году он выставил "невидимую скульптуру", а затем убедил полицейских, что она была украдена. Им пришлось выдать Каттелану документ, подтверждающий кражу скульптуры, которую никто никогда не видел.

      В 1996 году художник украл целую выставку другого художника и показал ее экспонаты под названием Another Fucking Readymade - "Еще один чертов ready-made".

      В сентябре с Бленхеймского дворца в Великобритании была украдена одна из самых известных работ Каттелана "Америка" - унитаз из золота. Художник отрицает, что имеет отношение к исчезновению. По подозрению в причастности к краже были арестованы 5 человек, но сам унитаз пока так и не нашли.

      Началась ли бы война на Донбассе, если бы Украина не подписала Будапештский меморандум: эксперт
      сегодня
      200
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Курьезные новости Новости США Новости культуры Выставка Исскусство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 декабря , 23:03 Главные новости 5 декабря: нашли вторую жертву пожара в Одессе, в Раде подрались "слуги народа"
      Андрій Шляхтін 340
      5 декабря , 22:00 Куда бежит Зеленский
      Леонід Швець 1384
      5 декабря , 18:00 Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan
      Блог Соцмережі 2692
      5 декабря , 17:26 Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО
      Світлана Попова 218
      5 декабря , 17:10 Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины
      Інна Жолобович 1593
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук