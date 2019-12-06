Банан на скотче продали за 120 000 долларов на ярмарке

Работу итальянского художника Маурицио Каттелана с бананом, приклеенным к стене скотчем, продали за 120 тысяч долларов на художественной ярмарке "Арт-Базель" во Флориде. При этом художник не рассказал, что делать покупателям, когда банан испортится.

Впервые за последние 15 лет Каттелан решил принять участие в подобном мероприятии и специально к арт-ярмарке создал инсталляцию "Комик" (Comedian) – банан, приклеенный к стене куском непрозрачного скотча. Об этом пишет Bird in flight.

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Художник сделал три версии инсталляции, бананы для которых он приобрел в местном супермаркете. Две работы уже купили - за каждую заплатили по 120 тысяч долларов. Соглашения заключили так быстро, что третью версию решили продать за 150 тысяч долларов какому-то музею или галереи. Оба учреждения уже выразили интерес к покупке.

Если же в результате никто не приобретет работу, в конце недели ее просто выкинут.



Банан на скотче / Фото Сары Канкон

Что известно о работе над бананом со скотчем

Каттелан работал над идеей инсталляции около года. Каждый раз во время путешествий художник приклеивал банан к стене гостиничной комнаты, в которой останавливался.

Размышляя над скульптурой в виде банана, Каттелан создал несколько ее версий: банан из смолы и из бронзы, затем банан, окрашенный бронзовой краской. Но этого художнику было недостаточно, и в конце концов он вернулся к оригинальной идеи с обычным бананом.

В конце концов однажды я проснулся и сказал: "Банан должен быть бананом",

- рассказал автор инсталляции.

Арт-дилер Эммануэль Пэррот, который сотрудничает с художником, рассказал, что произведение "Комик" - не шутка: каждая деталь была тщательно продумана, вплоть до наклона угла банана. Арт-дилер отметил, что бананы - "символ международной торговли, двойной смысл и классическое приспособление для юмора".



Художественная инсталляция с бананом на скотче / Фото Марка Олдмана

Что известно о Маурицио Каттелане?

Известный шутник и мистификатор. В 1991 году он выставил "невидимую скульптуру", а затем убедил полицейских, что она была украдена. Им пришлось выдать Каттелану документ, подтверждающий кражу скульптуры, которую никто никогда не видел.



В 1996 году художник украл целую выставку другого художника и показал ее экспонаты под названием Another Fucking Readymade - "Еще один чертов ready-made".



В сентябре с Бленхеймского дворца в Великобритании была украдена одна из самых известных работ Каттелана "Америка" - унитаз из золота. Художник отрицает, что имеет отношение к исчезновению. По подозрению в причастности к краже были арестованы 5 человек, но сам унитаз пока так и не нашли.