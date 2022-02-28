Бей оккупанта: в Минобороны показали уязвимые места российской военной техники – инфографика

Министерство обороны Украины наглядно показало уязвимые места вражеской техники. Повредить ее может каждый, главное – знать, куда целиться.

Это и продемонстрировали в Минобороны, сделав серию инфографик с уязвимыми местами техники оккупантов. В частности, речь идет о вражеских грузовиках, бронеавтомобиле "Тайфун" и "Тигр", а также БТР-82А.

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При случае останавливать технику оккупанта можно и даже надо. "Бей оккупанта! Вместе победим!" – обратилось Минобороны к украинцам.

Уязвимые места российской военной техники

Грузовики

Куда целиться: лобовое стекло, люки, решетки двигателя, шины, бензобак.

"Тайфун"

Куда целиться: верхняя часть с люками, решетки на кузове, лобовое стекло, шины.

"Тигр"

Куда целиться: лобовое стекло, люки, решетки двигателя, шины.

БТР-82А

Куда целиться: башня, люки, лобовые люки, шины.

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