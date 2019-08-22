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      Бекирова направили на обследование, его могут перевести под домашний арест – адвокат

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      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / Фото из открытых источников

      Заключенного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, против которого в оккупированном Крыму уже 8 месяцев ведут сфабрикованное дело, могут перевести под домашний арест по итогам медицинского обследования.

      Адвокаты обвиняемого Алексей Ладен и Ислям Велиляев, надеются, что после очередного обследования, врачи установят правильный диагноз и дадут заключение о невозможности удержания Бекирова в СИЗО, передает Крим.реалии.

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      Когда мы ходатайствовали перед администрацией СИЗО о проведении повторного медицинского заключения, то привлекли свое, независимое, медицинское заключение. В нем сказано, что у Бекиров есть болезнь в области неврологии, что препятствует его пребыванию в СИЗО,
      – рассказал Ладен.

      Другой адвокат заключенного – Велиляев также надеется, что политзаключенному все же изменят меру пресечения, врахухвавшы его неврологическое заболевание. Он также добавил, что на первом же судебном заседании защита или прокуратура будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Бекирова на домашний арест.

      Украинская омбудсвумен Людмила Денисова ранее сообщала о том, что 27 августа ожидается, что Бекирова переведут в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, который продлится 7-8 дней.

      Что известно о Бекирове и его аресте?Эдем Бекиров, крымскотатарский активист, родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть подозревает его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Накануне появилась информация, что у политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог даже встать с постели.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Крымские татары Новости Крыма
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