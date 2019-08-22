Бекірова направили на обстеження, його можуть перевести під домашній арешт – адвокат

Ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, проти якого в окупованому Криму вже 8 місяців ведуть сфабриковану справу, можуть перевести під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.

Адвокати обвинуваченого Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, сподіваються, що після чергового обстеження, лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО, передає Крим.реалії.

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Коли ми клопотали перед адміністрацією СІЗО про проведення повторного медичного висновку, то долучили свій, незалежний, медичний висновок. У ньому сказано, що у Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО,

– розповів Ладін.

Інший адвокат ув'язненого – Веліляєв також сподівається, що політв'язню все ж змінять запобіжний захід, врахухвавши його неврологічне захворювання. Він також додав, що на першому ж судовому засіданні захист або прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт.

Українська омбудсвумен Людмила Денісова раніше повідомляла про те, що 27 серпня очікується, що Бекірова переведуть у Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, що триватиме 7-8 днів.

Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст. Він народився у 1961 році й постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на кордоні з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Згодом з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.