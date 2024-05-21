"Белая зарплата – это уверенность в ближайшем будущем": кейс Метинвеста

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук рассказала о преимуществах официального трудоустройства, индексации и повышении зарплаты, а также других возможностях для сотрудников "белых работодателей".

По словам специалиста, получение большей суммы "на руки" может казаться выгоднее, однако не дает социальных гарантий, доступа к выгодным кредитам и не защищает от произвола работодателей.

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Выплата зарплаты "в конверте" – распространенная практика во всем мире. И Украина не исключение. При такой системе часть зарплаты работника выплачивается официально, а остальные – наличными, без отражения в бухгалтерской отчетности. Хотя, на первый взгляд, получения большей суммы "на руки" может казаться выгодным, на самом деле официальная зарплата имеет существенные преимущества, которые делают ее лучшим выбором для работника.

Белая зарплата – гарантия стабильного дохода, который сотрудник получит вовремя и в полном объеме. А это означает уверенность в ближайшем будущем, что приобретает особую ценность во времена неопределенности. Ведь "белый работодатель" работает в правовом поле, уважает права работников и соблюдает трудовое законодательство,

– отмечает Татьяна Петрук.

Социальная защита – залог будущего

Прежде всего официально трудоустроенные лица имеют доступ к комплексному пакету социальных гарантий, который обеспечивает им и их семьям уверенность в будущем. Речь идет о:

социальных выплатах – в случае потери трудоспособности, безработице, беременности и родов и т.д;

медицинское страхование, которое дает право на бесплатное или льготное медицинское обслуживание;

пенсионное обеспечение, которое гарантирует выплату пенсии после достижения пенсионного возраста.

Однако если получать зарплату "в конверте", право на все эти гарантии будет потеряно. Это может иметь серьезные последствия – особенно в случае возникновения сложных жизненных ситуаций.

Соискатель получает все преимущества официального трудоустройства: доступ к медицинскому и социальному страхованию, оплачиваемые больничные, декрет и отпуска. Кроме того, он сможет рассчитывать на пенсию в будущем,

– объяснила Петрук.

Доступ к кредитам – финансовая свобода и новые возможности

В то же время официальная зарплата является прямым подтверждением дохода. Это не только увеличивает шансы на получение кредитов в банках и других финансовых учреждениях, но и открывает доступ к займам на выгодных условиях. Что может помочь, например:

приобрести жилье – взять ипотечный кредит для покупки квартиры или дома;

получить образование – высшее образование за счет кредитных средств;

развить собственное дело – начать собственный бизнес, получив кредит на его развитие;

повысить уровень своей жизни – приобрести автомобиль, бытовую технику и тому подобное.

Зато с "теневой" зарплатой шансы на получение кредита значительно снижаются. А условия кредитования могут быть гораздо хуже.

Более того, отметила Петрук, работники, получающие белую зарплату, могут рассчитывать на ее индексацию. А также на повышение дохода с помощью различных инструментов.

"Белые работодатели" заинтересованы в лучших специалистах, и поэтому регулярно отслеживают тенденции на рынке оплаты труда и показатели инфляции. Кроме того, такие работодатели дают возможность работникам развиваться, учиться и строить карьеру внутри компании. Ведь привлечь и удержать как можно большее количество талантов с доказанным опытом и высокой квалификацией – цель любого бизнеса,

– подчеркнула директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест.

Гарантия защиты от недобросовестных работодателей

Кроме того, официальная зарплата фиксируется в трудовом договоре, который является юридическим документом, защищающим ваши права как работника. Это означает, что такой работник имеет право на:

своевременную и полную выплату заработной платы;

безопасные и здоровые условия труда;

отпуск и другие социальные гарантии;

защиту от незаконного увольнения.

В случае же невыполнения работодателем своих обязательств можно обратиться в органы государственной власти для защиты своих прав. А с официальными документами шансы того, государство станет на сторону именно работника, гораздо повышаются.

В то же время, получая зарплату "в конверте", работник фактически лишается правовой защиты, что делает его уязвимым к злоупотреблениям со стороны недобросовестного работодателя.

Когда компания работает официально и прозрачно, у работодателя нет шансов не выплатить заработную плату или выплатить ее не полностью – по законодательству он будет нести финансовую, административную и уголовную ответственность. А в случае возникновения проблем с выплатой зарплаты или конфликтных ситуаций работник может отстоять свои права в суде,

– добавила Петрук.

В целом же важно помнить, что выбор между официальной и "теневой" зарплатой – это не только вопрос получения большей суммы "на руки". Это вопрос собственного будущего и благосостояния.

Более того, это также значительный вклад в развитие страны, что особенно важно в условиях, в которых сейчас оказалась Украина. Ведь налоги, полученные, в том числе с "белых зарплат", позволяют государству выделять ВСУ необходимые средства для выполнения их задач – прежде всего для обеспечения обороноспособности страны.