Диктатура в действии: Беларусь на 1 месте в Европе по количеству заключенных

Из-за режима диктатора Александра Лукашенко Беларусь возглавила печальный рейтинг. Так, страна оказалась на 1 месте в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч населения.

В Беларуси на 100 тысяч населения приходится 345 заключенных. Такие данные обнародовала Академия уголовного права в Стамбуле.

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Россия не отстает в рейтинге

На втором месте оказалась Турция. Там есть 335 заключенных на 100 тысяч. Далее – Россия с показателем в 331 г.

В Украине же на 100 тысяч населения приходится 148 заключенных. Наше государство, как и Великобританию, Францию и Португалию, обозначили оранжевым цветом.

Кстати, в Польше, Словакии и Чехии заключенных больше, чем в Украине.

Где меньше всего узников

Меньше всего людей, находящихся в тюрьме, в Исландии – 33 на 100 тысяч и в Норвегии – 49 человек.

Обратите внимание! Массовые посадки в Беларуси начались после того, как 9 июля 2020 года в стране объявили результаты выборов. Согласно им, президентом якобы избрали Александра Лукашенко. Однако общество считало по-другому и вышло на массовые протесты. Тогда режим диктатора начал заточать белорусов.

Недавно большую огласку получила циничная посадка в Минске самолета Ryanair и задержание основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.